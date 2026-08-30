“친구가 해줬던 ‘20만원’ 돌반지…금값 올랐는데 똑같이 돌반지 줘야 하나요” [사연잇슈]

세줄 요약 10년 전 20만원대 돌반지를 받았던 사연자가 금값 급등 속에 같은 돌반지를 돌려줘야 하는지 고민을 털어놨다. 봉태규는 당시 금액대에 맞추는 방안을 제시했고, 온라인에서는 금으로 갚아야 한다는 의견과 시세를 반영해야 한다는 반론이 맞섰다. 10년 전 돌반지 보답 기준 놓고 고민 제기

금값 급등으로 같은 돌반지 여부 논쟁 확산

봉태규, 당시 금액대 맞춘 선물 대안 제시

이미지 확대 인공지능(AI)으로 생성한 돌잔치 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 인공지능(AI)으로 생성한 돌잔치 이미지.

이미지 확대 유튜브 채널 ‘비보티비’ 송은이, 김숙, 봉태규. 닫기 이미지 확대 보기 유튜브 채널 ‘비보티비’ 송은이, 김숙, 봉태규.

이미지 확대 돌잔치와 돌반지. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 돌잔치와 돌반지. 아이클릭아트

이미지 확대 결혼 축의금은 관행상 부모에게 귀속되는 자산입니다. 부모 하객 축의금과 신랑·신부 하객 축의금을 나누지 않고 자녀가 모두 가져갈 경우 증여세를 물어야 합니다. 사진은 결혼 관련 이미지. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 결혼 축의금은 관행상 부모에게 귀속되는 자산입니다. 부모 하객 축의금과 신랑·신부 하객 축의금을 나누지 않고 자녀가 모두 가져갈 경우 증여세를 물어야 합니다. 사진은 결혼 관련 이미지. 123rf

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최근 송은이와 김숙이 진행하는 유튜브 채널 ‘비보티비’(VIVO TV)에서 소개된 구독자의 사연이 온라인상에 논쟁을 던졌다.지난 26일 공개된 ‘비밀보장’ 584회에서는 10년 전 돌반지를 해줬던 친구네 돌잔치에 얼마만큼의 보답을 돌려줘야 하는지 묻는 청취자의 고민이 소개됐다.사연을 전한 A씨는 “제 아이 돌잔치 때 친구들이 각각 20만원대 돌반지를 선물해줬다. 시간이 흘러 저도 친구들 아기 돌잔치를 다니기 시작했는데, 금값이 올라 그때보다 4배는 올라서 한 돈에 80만원이 넘는다. 받은 게 돌반지니까 저도 돌반지를 해주는 게 깔끔하긴 한데, ‘나는 20만원대 받았는데’라는 생각이 자꾸 든다”라면서 “지금 금값 기준 한 돈짜리 돌반지를 그대로 해줘야 할까요, 아니면 받았던 금액인 20만~30만원대로 해도 괜찮을까요”라고 물었다.이날 게스트로 출연한 배우 봉태규는 원래 받았을 당시 금액대에 맞춰 돌려주는 게 좋다고 말했다. 대신 “금 말고 좋은 게 있다. 지금 삼성전자 주식이 (녹화일 기준) 26만원대다. 그게 나중에 몇 년 있다가 (오를 수 있다). 요즘 주식하는 분들 많으니까”라면서 삼성전자 주식 1주를 선물하는 것을 대안으로 추천했다.또 다른 대안으로 한 주얼리 브랜드의 아기 은수저를 추천하며 “가격이 30만원대 안팎일 것이다. 포장이 예술이다”라고 설명했다.봉태규가 제시한 대안과 별개로 해당 고민은 온라인상에서 논쟁을 촉발했다.일단 당초 받았던 대로 돌려주는 게 맞다는 의견이 상당히 많았다. 금을 받았으면 금으로 돌려주는 게 맞다는 의견이다.한 누리꾼은 “한 돈 받았으면 한 돈 그대로 돌려줘야 한다. 어차피 받은 돌반지 팔 때 오른 가격대로 받을 것 아니냐”라고 했고, “금값 올라서 사는 게 아까우면 받은 돌반지 그대로 돌려주면 된다. 받아서 내 것이 된 금은 입 씻고 남한테 똑같이 갚아주기는 아깝나”라고 꼬집는 댓글도 있었다.반면 현재 금 가격이 화폐 가치가 떨어지거나 물가가 오른 것에 비해 더 오른 점을 감안해야 한다는 반론도 있었다.한 누리꾼은 “금값 상승률이 화폐 가치 하락률을 훨씬 앞서는 상황인데 똑같이의 기준이 현물에만 있으면 어떡하느냐. 경조사비 인플레이션이 과하다면서 정작 금 인플레는 무시하면 되느냐”고 지적했다.이에 “금값이 떨어질지 오를지는 아무도 모른다. 받은 금값 떨어졌다고 줄 때 시세 반영해서 받았던 금에 더해 떨어진 만큼 돈 더 줄 것도 아니지 않느냐. 금 받았으면 받은 양만큼 금으로 주는 게 당연하다”는 재반론도 있었다.물가와 예식 비용의 상승으로 축의금도 오르는 추세다.NH농협은행이 2023년 1월부터 2025년 12월까지 결혼 축의금 이체 거래 데이터 533만건을 분석한 결과, 평균 축의금은 11만 7000원으로 집계됐다.이는 2023년 평균보다 6.9% 증가한 수치다.축의금 액수 단위로 보면 연도별로 5만원 비중은 줄어든 반면 10만원과 20만원 비중은 늘어났다.이 때문에 돌반지 사연처럼 결혼을 일찍 했던 친구가 결혼을 늦게 하는 친구의 축의금을 얼마나 해야 할지 묻는 고민, 또는 미혼일 때 상당한 액수로 절친의 축의금을 해줬다가 정작 그 친구는 소액의 축의금만 돌려줘 관계가 틀어졌다는 사연이 심심치 않게 들린다.한편 한국금거래소에 따르면 29일 현재 국내 금 한 돈을 살 때 가격은 86만 9000원이다. 10년 전인 2016년 8월 20만원 안팎이었던 것에 비해 약 4.4배 상승했다.