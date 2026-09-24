[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 27일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 27일

입력 2026-09-24 00:22
수정 2026-09-24 00:22
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36년생 : 사소한 일일수록 꼼꼼히 살펴 실수를 예방하라.

48년생 : 노력한 만큼 분명한 성과와 보상이 따라온다.

60년생 : 해야 할 일의 순서를 정하면 능률이 높아진다.

72년생 : 준비가 부족해도 당황하지 말고 차분히 배워라.

84년생 : 무리하게 추진하면 손해가 생길 수 있다.

96년생 : 부족한 부분을 인정하고 배우면 좋은 결과가 따른다.



37년생 : 책임이 커져 몸과 마음이 분주한 하루가 된다.

49년생 : 어려움이 있어도 포기하지 말고 끝까지 밀고 나가라.

61년생 : 사람을 대할 때 말과 행동을 더욱 신중히 하라.

73년생 : 시험이나 경쟁에서 실력을 발휘하기 좋은 날이다.

85년생 : 무리하게 욕심을 부리면 재물과 건강에 손해가 있다.

97년생 : 시험이나 평가에서 준비한 만큼 좋은 성과를 얻는다.

호랑이

38년생 : 달콤한 제안이나 유혹에 흔들리지 않도록 하라.

50년생 : 오늘 해결하기 어려운 일은 다음으로 미루어라.

62년생 : 다른 사람에게 무리한 부탁을 하지 않는 것이 좋다.

74년생 : 자신의 능력을 믿고 당당하게 행동하라.

86년생 : 욕심을 버리고 마음을 바르게 다스려야 한다.

98년생 : 친구의 제안보다 자신의 원칙과 판단을 지켜라.

토끼

39년생 : 마음이 복잡하면 가까운 사람과 대화를 나누어라.

51년생 : 친구와 의견이 부딪치지 않도록 먼저 양보하라.

63년생 : 노력한 일에서 실속 있는 이익이 생기는 날이다.

75년생 : 경험자의 조언을 참고하면 실수를 줄일 수 있다.

87년생 : 업무나 계획이 부진해도 조급해하지 마라.

99년생 : 친구의 충고를 받아들이면 어려운 문제를 해결한다.



40년생 : 지난 일은 정리하고 새로운 마음으로 다시 시작하라.

52년생 : 친구나 동료의 조언을 열린 마음으로 받아들여라.

64년생 : 거래가 더디더라도 적극적으로 움직여야 한다.

76년생 : 주변의 오해나 모함을 받지 않도록 언행을 조심하라.

88년생 : 막혔던 일이 순조롭게 풀리며 마음이 편안해진다.

00년생 : 새로운 목표를 정하고 적극적으로 행동하면 운이 열린다.

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41년생 : 무리한 활동보다 안정을 취하는 것이 좋다.

53년생 : 자리나 환경의 변화는 충분히 검토한 뒤 결정하라.

65년생 : 의견 차이가 다툼으로 번지지 않게 말을 아껴라.

77년생 : 늦은 약속이나 외출보다 일찍 귀가하는 것이 유리하다.

89년생 : 일이 확장되지 않아도 현재의 기반을 지켜라.

01년생 : 새로운 일을 벌이기보다 부족한 부분을 보완하라.



42년생 : 다른 사람의 문제에 지나치게 관여하지 마라.

54년생 : 귀인의 도움으로 어려운 고비를 쉽게 넘긴다.

66년생 : 재물운이 좋아 실속 있는 소득이 들어온다.

78년생 : 예상하지 못한 재물이나 선물을 얻을 수 있다.

90년생 : 행운이 따르니 계획한 일을 추진해도 좋다.

02년생 : 기대하지 않았던 기회나 좋은 소식이 찾아온다.



43년생 : 마음이 편안하고 기쁜 일이 생기는 하루다.

55년생 : 소극적인 자세에서 벗어나 진취적으로 행동하라.

67년생 : 좋은 친구나 협력자를 만나 도움을 받는다.

79년생 : 다른 사람에게 휘둘리지 말고 자신의 주관을 지켜라.

91년생 : 능력을 인정받고 이름을 알릴 기회가 생긴다.

03년생 : 자신만의 생각을 분명히 표현하면 좋은 평가를 받는다.

원숭이

44년생 : 재물과 복이 들어와 생활에 여유가 생긴다.

56년생 : 동료와의 의견 차이는 대화를 통해 해결하라.

68년생 : 주변 사람의 도움으로 일이 수월하게 풀린다.

80년생 : 걱정이 줄고 몸과 마음이 평온한 하루다.

92년생 : 능력과 노력을 인정받아 기쁨이 생긴다.

04년생 : 친구와 협력하면 혼자보다 큰 성과를 얻는다.



45년생 : 주변 사람의 도움으로 걱정하던 일이 해결된다.

57년생 : 예상하지 못한 만남이 좋은 인연으로 이어진다.

69년생 : 눈앞에 온 기회를 놓치지 말고 적극적으로 움직여라.

81년생 : 만나고 싶은 사람과 연락이 닿지 않아 외로울 수 있다.

93년생 : 좋은 상황에서도 방심하면 실수가 생긴다.

05년생 : 새로운 친구와의 만남에서 좋은 자극을 받는다.



46년생 : 쌓인 감정을 대화로 풀면 마음이 편안해진다.

58년생 : 좋은 기회가 왔을 때 망설이지 말고 붙잡아라.

70년생 : 수입이 잠시 줄어도 곧 회복되니 걱정하지 마라.

82년생 : 처리할 일이 많으니 우선순위를 정해야 한다.

94년생 : 믿었던 사람에게 실망하지 않도록 확인이 필요하다.

06년생 : 친구를 무조건 믿기보다 사실을 직접 확인하라.

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47년생 : 도움이 필요한 사람에게 주저하지 말고 손을 내밀어라.

59년생 : 좋은 기운이 들어와 추진하는 일이 순조롭게 풀린다.

71년생 : 노력한 일에서 만족스러운 이익을 얻을 수 있다.

83년생 : 노력에 비해 성과가 적어도 쉽게 포기하지 마라.

95년생 : 어려운 상황일수록 적극적으로 대응해야 한다.

07년생 : 친구가 어려울 때 도와주면 좋은 관계가 이어진다.
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