[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 24일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 24일

입력 2026-09-24 00:18
수정 2026-09-24 00:18
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36년생 : 규칙적인 생활로 몸과 마음의 균형을 유지하라.

48년생 : 외출할 때 컨디션과 안전을 꼼꼼히 챙겨라.

60년생 : 강하게 밀어붙이기보다 부드러운 태도가 필요하다.

72년생 : 성과가 보이지 않아도 성급하게 포기하지 마라.

84년생 : 일이 더디게 진행되니 계획을 다시 점검하라.

96년생 : 결과가 늦더라도 기본기를 다지며 기다려라.



37년생 : 귀인의 도움으로 복잡한 문제가 쉽게 해결된다.

49년생 : 반가운 사람과 만나 즐거운 이야기를 나눈다.

61년생 : 기다리던 소식과 행운이 함께 찾아오는 날이다.

73년생 : 지출을 줄이고 검소한 생활을 실천해야 한다.

85년생 : 긍정적인 마음으로 움직이면 상황이 좋아진다.

97년생 : 새로운 사람과의 만남이 좋은 기회로 이어진다.

호랑이

38년생 : 오래된 문제나 관계는 분명하게 정리해야 한다.

50년생 : 수입이 늘고 재정에 여유가 생기는 날이다.

62년생 : 계약이나 문서의 조건을 꼼꼼히 확인하라.

74년생 : 배우고 익히는 일을 게을리하지 말아야 한다.

86년생 : 무리한 동업이나 공동작업은 어려움을 만들 수 있다.

98년생 : 혼자 해결할 수 있는 일은 스스로 처리하는 것이 좋다.

토끼

39년생 : 앞에 나서기보다 조용히 자중하면 행운이 따른다.

51년생 : 모든 일을 서두르지 말고 차분하게 처리하라.

63년생 : 노력에 비해 소득이 적어도 경험을 얻을 수 있다.

75년생 : 적극적인 자세로 도전하면 막힌 길이 열린다.

87년생 : 기대 이상의 큰 성과와 좋은 평가를 받을 수 있다.

99년생 : 자신감을 가지고 도전하면 능력을 인정받는다.



40년생 : 가족과 주변 사람에게 따뜻한 사랑을 표현하라.

52년생 : 끝없는 욕심보다 현재 가진 것에 만족하라.

64년생 : 몸과 마음이 지쳤으니 잠시 휴식을 취하라.

76년생 : 맡은 일에 최선을 다하면 좋은 결과를 얻는다.

88년생 : 앞에 나서지 말고 신중하게 하루를 보내라.

00년생 : 바쁜 일정 속에서도 휴식과 건강을 챙겨야 한다.

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41년생 : 복잡한 생각을 정리하고 정신을 맑게 가져라.

53년생 : 자녀나 가족으로 인해 반가운 일이 생긴다.

65년생 : 다른 사람의 일에 지나치게 관여하지 마라.

77년생 : 새로운 마음으로 다시 시작하기에 좋은 날이다.

89년생 : 예상하지 못한 일이 생겨도 당황하지 마라.

01년생 : 새로운 계획을 시작하되 변수에 대비해야 한다.



42년생 : 답답한 마음을 가라앉히고 천천히 생각하라.

54년생 : 새로운 분야를 개척하려면 빠르게 준비해야 한다.

66년생 : 다소 어려움이 있어도 끝까지 버티면 해결된다.

78년생 : 사람을 대할 때 말과 행동을 더욱 신중히 하라.

90년생 : 기분 좋은 소식이 찾아오는 만족스러운 하루다.

02년생 : 새로운 일에 먼저 도전하면 좋은 경험을 얻는다.



43년생 : 가까운 사람의 말이라도 무조건 믿지 마라.

55년생 : 계산하지 말고 진심으로 베풀면 복이 돌아온다.

67년생 : 의도와 다르게 오해받지 않도록 표현을 분명히 하라.

79년생 : 작은 어려움이 있어도 침착하게 견뎌라.

91년생 : 경솔한 판단이나 실수를 하지 않도록 확인하라.

03년생 : 친구와의 대화에서 오해가 생기지 않도록 조심하라.

원숭이

44년생 : 마음이 불안하고 초조해도 조급하게 결정하지 마라.

56년생 : 뜻밖의 말실수나 망신이 없도록 행동을 조심하라.

68년생 : 어려운 상황을 인내하면 좋은 성과를 얻게 된다.

80년생 : 말보다 행동으로 조용히 실력을 보여주는 것이 좋다.

92년생 : 재물이 들어오니 지출과 관리를 철저히 하라.

04년생 : 용돈이나 수입이 생겨도 계획적으로 사용하라.



45년생 : 가족에게서 반가운 소식과 기쁨을 듣는다.

57년생 : 기다리던 사람이나 일과 관련된 연락이 온다.

69년생 : 좋은 운과 기회가 찾아와 마음이 즐겁다.

81년생 : 차분하게 맡은 일을 처리하면 좋은 결과가 있다.

93년생 : 가까운 사람의 제안도 조건을 확인한 뒤 받아들여라.

05년생 : 친구의 부탁을 무조건 들어주지 말고 판단하라.



46년생 : 움직이기보다 현재 자리에서 안정을 취하는 것이 좋다.

58년생 : 여러 선택 중 가장 중요한 한 가지를 결정하라.

70년생 : 의욕만 앞세워 무리하게 행동하지 마라.

82년생 : 눈앞의 이익에 얽매이지 말고 전체를 살펴라.

94년생 : 다른 사람의 일이나 다툼에 끼어들지 마라.

06년생 : 친구들의 문제보다 자신의 공부와 책임에 집중하라.

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47년생 : 다른 일에 마음을 빼앗기면 중요한 것을 놓친다.

59년생 : 꾸준히 노력하면 계획한 목표를 이룰 수 있다.

71년생 : 사람과의 만남에서 좋은 정보와 기회를 얻는다.

83년생 : 자신의 능력과 한계를 정확히 알아야 한다.

95년생 : 감당할 수 있는 현실적인 목표를 세워라.

07년생 : 자신에게 맞는 목표를 정하면 성취가 빨라진다.
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