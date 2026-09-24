[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 25일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 25일

입력 2026-09-24 00:18
수정 2026-09-24 00:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 예상하지 못한 상황에도 침착하고 신중하게 대응하라.

48년생 : 앞에 나서지 않고 자중하면 좋은 결과가 따른다.

60년생 : 서류나 문서 문제로 갈등이 없도록 꼼꼼히 확인하라.

72년생 : 애정 문제는 억지로 진행하지 말고 시간을 두어라.

84년생 : 뛰어난 감각과 경험을 활용하면 좋은 성과가 있다.

96년생 : 창의적인 생각을 자신 있게 표현하면 인정받는다.



37년생 : 마음이 가볍고 기분 좋은 하루를 보낼 수 있다.

49년생 : 계약이나 중요한 약속은 조건을 충분히 검토하라.

61년생 : 계획한 일이 원하는 방향으로 이루어진다.

73년생 : 충분히 조사한 장기적인 계획에서 성과를 얻는다.

85년생 : 이동이나 장거리 외출에서는 안전을 조심하라.

97년생 : 오래 준비한 목표에서 좋은 결과가 나타난다.

호랑이

38년생 : 사람과 대립하거나 정면으로 부딪치는 일은 피하라.

50년생 : 운의 흐름이 좋아 즐겁고 만족스러운 하루다.

62년생 : 당장의 이익만 보면 나중에 손실이 생길 수 있다.

74년생 : 충분히 알지 못하는 일에 함부로 뛰어들지 마라.

86년생 : 지나치게 앞서 나가면 손해와 책임이 커진다.

98년생 : 남보다 빨리 가려 하지 말고 준비를 충실히 하라.

토끼

39년생 : 기다리던 기쁜 소식이나 반가운 일이 찾아온다.

51년생 : 모든 일에 앞장서기보다 흐름을 지켜보아라.

63년생 : 성실한 행동으로 신뢰를 얻어 만사가 순조롭다.

75년생 : 주변의 도움으로 막혔던 일이 쉽게 해결된다.

87년생 : 자신의 능력을 과장하거나 자만하지 마라.

99년생 : 도움을 받았을 때 감사한 마음을 표현해야 한다.



40년생 : 혼자 해결하기 어렵다면 주변의 도움을 받아라.

52년생 : 마음이 다른 곳에 있어 집중력이 떨어질 수 있다.

64년생 : 직접 움직이고 활동하면 좋은 결과가 따른다.

76년생 : 맡은 일에 최선을 다해야 기대한 결실을 얻는다.

88년생 : 적절한 때를 기다리면 좋은 기회가 찾아온다.

00년생 : 집중해야 할 목표를 정하고 바로 행동에 옮겨라.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 몸과 마음이 상쾌하고 기분 좋은 하루다.

53년생 : 주변에 베풀되 자신의 행동은 신중하게 하라.

65년생 : 정면으로 맞서지 말고 한발 물러서는 것이 좋다.

77년생 : 기대하지 않았던 좋은 기회와 제안이 생긴다.

89년생 : 의욕과 자신감을 가지고 계획한 일을 추진하라.

01년생 : 새로운 제안이 들어오면 적극적으로 검토하라.



42년생 : 다른 사람의 일로 원망이나 불만을 만들지 마라.

54년생 : 흔들리지 않도록 마음을 단단하게 다잡아라.

66년생 : 중요한 일은 애매하게 넘기지 말고 분명히 처리하라.

78년생 : 시험이나 경쟁에서 유리한 결과를 기대할 수 있다.

90년생 : 멀리서 찾기보다 가까운 곳의 실속을 챙겨라.

02년생 : 경쟁에서 실력을 발휘할 수 있으니 자신감을 가져라.



43년생 : 집안이나 가까운 사람에게 기쁜 일이 생긴다.

55년생 : 답답했던 상황에 희망적인 변화가 찾아온다.

67년생 : 지나친 욕심을 줄여야 현재의 것을 지킬 수 있다.

79년생 : 소지품과 자신의 권리는 직접 꼼꼼히 챙겨라.

91년생 : 뜻밖의 재물이나 반가운 선물이 들어올 수 있다.

03년생 : 자신의 물건과 맡은 일을 스스로 잘 관리하라.

원숭이

44년생 : 명예와 신뢰가 높아져 주변의 존경을 받는다.

56년생 : 귀인의 도움으로 어려운 문제를 해결할 수 있다.

68년생 : 책임이 크거나 부담스러운 일을 맡게 될 수 있다.

80년생 : 뜻밖의 곤란이나 망신이 없도록 행동을 조심하라.

92년생 : 사람과의 관계를 잘 맺으면 좋은 기회가 열린다.

04년생 : 친구와 선배에게 예의를 지키면 도움을 받는다.



45년생 : 시작은 어렵더라도 시간이 지나면서 운이 좋아진다.

57년생 : 추진하는 일이 별다른 장애 없이 순조롭게 이루어진다.

69년생 : 좋은 기회가 왔다면 더 이상 기다리지 말고 움직여라.

81년생 : 유행이나 다른 사람의 행동에 휩쓸리지 마라.

93년생 : 중요한 일일수록 차분하고 꼼꼼하게 처리하라.

05년생 : 친구를 따라가기보다 자신에게 필요한 것을 선택하라.



46년생 : 지나친 욕심을 내려놓으면 마음이 편안해진다.

58년생 : 부족한 능력은 경험자에게 배우며 보완하라.

70년생 : 겉모습보다 실제 이익과 내용을 먼저 살펴라.

82년생 : 친구와의 관계가 가까워지고 신뢰가 깊어진다.

94년생 : 익숙한 일보다 새로운 분야로 관심을 돌려보아라.

06년생 : 부족한 부분을 배우면 새로운 가능성이 열린다.

돼지

47년생 : 다른 사람의 장점과 능력을 인정해야 복이 따른다.

59년생 : 무리하게 추진하면 재물과 건강에 손해가 생긴다.

71년생 : 다른 일에 한눈팔면 중요한 기회를 놓칠 수 있다.

83년생 : 좋은 사람과 신뢰 있는 관계를 맺을 수 있다.

95년생 : 상대의 성향과 능력을 충분히 파악한 뒤 움직여라.

07년생 : 새로운 친구를 사귈 때 성품과 행동을 잘 살펴라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로