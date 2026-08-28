[길섶에서] 음식 포장 주문

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2026-08-28 26면

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살고 있는 아파트 단지 근처에 피자 맛집이 있다. 도보 5분 거리라 전화로 주문하고 가서 찾아왔다. 앱으로 배달시켜 먹던 아들은 내 행동을 낯설어했다.배달플랫폼으로 포장주문을 하면 소비자는 돈을 내지 않지만 음식점은 플랫폼에 중개수수료를 낸다. 부가가치세도 더해진다. 플랫폼을 통해 음식점을 소개하고, 주문을 실시간으로 식당에 알려주고, 결제도 대행하는 서비스에 대한 가격 책정이다. 배달플랫폼의 포장 주문 중개수수료는 지난해부터 시작됐다. 디지털 플랫폼이 수익을 추구하며 사용자에게 점점 나쁘게 변하는 ‘엔시티피케이션’의 한 예다.전화 주문한 피자집에서는 가격을 10% 할인해 줬다. 내 지불수단은 신용카드와 연계된 온누리상품권. 그 음식점은 온누리상품권 가맹점이다. 10% 할인할 때 사둔 상품권이니 내가 받은 할인은 총 20%인 셈이다.디지털 플랫폼에 생활의 많은 부분이 종속돼 있지만 가끔은 벗어나야겠다. 플랫폼의 편리성은 공짜가 아니다. 편리성 거부의 대가가 나한테 이득일 수 있다. 동네 구경하며 걸은 것도 이득이다.전경하 논설위원