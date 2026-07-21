[속보] 모텔 8층서 탈출하려다 1명 사망·1명 중상… 취업하러 한국 와 갇혀 있던 외국인들

세줄 요약 부산 사상구의 한 모텔에서 취업을 위해 한국에 들어온 인도네시아 국적 남성 2명이 이불로 만든 임시 로프를 타고 8층에서 내려오다 추락했다. 이 사고로 20대 A씨는 숨지고 30대 B씨는 중상을 입었다. 경찰은 에이전트사의 관리와 감금 여부를 조사하고 있다. 모텔 8층 탈출 시도 중 추락 사고 발생

인도네시아 남성 2명, 1명 사망·1명 중상

이불 로프 사용 정황, 경찰 경위 조사

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취업을 목적으로 한국에 들어온 외국인들이 부산의 한 숙박업소에서 탈출을 시도하다 추락해 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다.21일 부산 사상경찰서 등에 따르면 이날 오전 3시 23분쯤 사상구 감전동의 한 모텔 건물 8층에서 인도네시아 국적 남성들인 A(20대)씨와 B(30대)씨가 추락했다. 이 사고로 A씨는 숨졌고, B씨는 골절 등 중상을 입어 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.A씨와 B씨는 객실 이불을 찢어 만든 임시 로프를 창문 밖으로 늘어뜨린 뒤 이를 타고 8층에서 내려오려다 추락한 것으로 파악됐다.이들은 선원 취업을 위해 에이전트사와 계약을 맺은 뒤 한국에 입국했으며 승선을 피하려다 사고를 당한 것으로 전해졌다.A씨 등이 계약된 취업을 포기하고 불법체류자가 될 가능성 때문에 에이전트사는 출국 전까지 숙소를 마련해 인원을 관리한 것으로 알려졌다.당시 객실에는 외국인 여러 명이 함께 머물고 있었는데 해당 객실 문은 외부에서 잠긴 상태였던 것으로 경찰은 확인했다.경찰은 이같은 행위가 에이전트사의 감금에 해당하는지 여부를 포함해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.