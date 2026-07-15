경찰, ‘경산 술자리 참극 사건’ 20대 피의자 구속 송치

세줄 요약 경북 경산경찰서는 아파트에서 함께 술을 마시던 친구를 흉기로 수십 차례 찔러 살해한 혐의로 20대 A씨를 구속 송치했다. A씨는 범행 뒤 피를 묻힌 채 편의점을 돌아다니다가 다시 집으로 돌아와 체포됐고, 술에 취해 기억나지 않는다고 진술한 것으로 알려졌다. 경산 아파트 술자리 중 친구 살해 혐의 구속 송치

범행 뒤 피 묻은 채 편의점 배회 후 자택 복귀 체포

유족, 시체손괴 추가 고소 및 신상 공개 예정

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 경산경찰서는 아파트에서 친구를 흉기로 수십 차례 찔러 살해한 혐의(살인)로 20대 A씨를 지난 14일 구속 송치했다고 15일 밝혔다.A씨는 지난 4일 오전 4시쯤 경산시 하양읍 자기 아파트에서 함께 술을 마시던 친구를 흉기로 수십 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다.범행 직후 그는 온몸에 피를 묻힌 채 인근 편의점 등을 돌아다닌 뒤 다시 집으로 돌아와 체포됐다.A씨는 경찰 조사에서 술에 취해 기억이 나지 않는다며 범행 경위를 구체적으로 진술하지 않은 것으로 알려졌다.유족은 A씨에게 시체손괴 혐의를 추가해 달라며 고소장을 제출했으며, 경찰은 해당 내용을 별건으로 수사하기로 했다.경찰 관계자는 “현재까지 검찰의 보완 수사 요구는 없었다”고 말했다.경북경찰청은 오는 16일 홈페이지를 통해 A씨의 신상정보를 공개할 예정이다.