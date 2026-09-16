이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
안동 소주·강원 곤드레… 대통령 ‘5극 3특’ 추석 선물
청와대는 16일 이재명 대통령이 추석을 맞아 전국 각 지역 특산품으로 구성한 선물을 사회 각계각층에 전달했다고 밝혔다. 이번 추석 선물에는 홍삼절편(경기 김포), 밤칩(충북 충주), 안동소주(경북 안동), 표고채(전남광주 장흥), 대추칩(경남 밀양), 이강주(전북 전주), 곤드레(강원 정선), 고사리(제주) 등이 포함됐다.
청와대 제공
청와대 제공
청와대는 16일 이재명 대통령이 추석을 맞아 전국 각 지역 특산품으로 구성한 선물을 사회 각계각층에 전달했다고 밝혔다. 이번 추석 선물에는 홍삼절편(경기 김포), 밤칩(충북 충주), 안동소주(경북 안동), 표고채(전남광주 장흥), 대추칩(경남 밀양), 이강주(전북 전주), 곤드레(강원 정선), 고사리(제주) 등이 포함됐다.
청와대 제공
2026-09-17 6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지