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안동 소주·강원 곤드레… 대통령 ‘5극 3특’ 추석 선물

청와대는 16일 이재명 대통령이 추석을 맞아 전국 각 지역 특산품으로 구성한 선물을 사회 각계각층에 전달했다고 밝혔다. 이번 추석 선물에는 홍삼절편(경기 김포), 밤칩(충북 충주), 안동소주(경북 안동), 표고채(전남광주 장흥), 대추칩(경남 밀양), 이강주(전북 전주), 곤드레(강원 정선), 고사리(제주) 등이 포함됐다.

청와대 제공