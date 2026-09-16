“따뜻한 집 가서 울어요” 정류장서 우는 취준생에 ‘3만원’ 건넨 男…알고보니 ‘이 가수’ 였다

세줄 요약 정규직 전환에 실패해 버스정류장에서 울던 취준생에게 무명 가수 이현섭이 다가와 “따뜻한 집에 가서 울라”며 택시비를 건넸다. 그는 노래까지 불러주며 위로했고, 사연이 알려지자 네티즌들은 감동과 응원을 보냈다. 정규직 전환 실패 청년, 정류장서 오열

무명 가수 이현섭, 노래와 택시비로 위로

3만8540원 미담 공개, 네티즌 감동 반응

이미지 확대 가수 이현섭이 버스정류장에서 울고 있던 한 취준생을 위해 노래를 부르고 있다. A씨 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가수 이현섭이 버스정류장에서 울고 있던 한 취준생을 위해 노래를 부르고 있다. A씨 소셜미디어(SNS) 캡처

이미지 확대 가수 이현섭이 버스정류장에서 울고 있던 청년에게 노래를 불러주고 택시비를 건넨 미담의 주인공으로 밝혀졌다. 유튜브 JTBC Entertainment 채널 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가수 이현섭이 버스정류장에서 울고 있던 청년에게 노래를 불러주고 택시비를 건넨 미담의 주인공으로 밝혀졌다. 유튜브 JTBC Entertainment 채널 캡처

이미지 확대 가수 이현섭이 버스정류장에서 울고 있던 청년에게 노래를 불러주고 택시비를 건넨 미담의 주인공으로 밝혀졌다. 유튜브 JTBC Entertainment 채널 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가수 이현섭이 버스정류장에서 울고 있던 청년에게 노래를 불러주고 택시비를 건넨 미담의 주인공으로 밝혀졌다. 유튜브 JTBC Entertainment 채널 캡처

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정규직 전환에 실패한 뒤 홀로 울고 있던 청년에게 노래를 불러주고 택시비를 건넨 무명 가수의 미담이 알려졌다. 이 가수는 드라마 ‘발리에서 생긴 일’ OST인 ‘My Love’를 부른 이현섭으로 밝혀졌다.지난 14일 네티즌 A씨는 자신의 엑스(X, 옛 트위터) 계정을 통해 “미담 하나만 풀겠다”며 “저번 주에 인턴에서 정직원 전환에 떨어지고 너무 우울해서 늦게까지 술 마시고 첫차를 기다린답시고 버스 정류장에 앉아서 청승맞게 울고 있었다”고 입을 열었다.그때 한 남성이 다가와 A씨에게 “왜 여기서 울고 있느냐”며 “택시비 줄 테니 따뜻한 집에 가서 울어라”고 말했다고 A씨는 설명했다.A씨는 “그분이 말을 걸자마자 눈에서 수도꼭지가 터지듯 펑펑 눈물이 나오고 마음속에 있던 서러움을 다 쏟아냈다”며 “그거를 듣더니 ‘본인은 30년 차 무명 가수인데 아직 포기를 안 했다’며 노래를 불러주는데 상황이 너무 웃기고 감동스러웠다”고 말했다.이 가수는 A씨를 위해 노래를 열창한 뒤 택시비까지 건넸다.A씨는 “목에 핏대를 세워가며 열창해 주셨는데 무슨 노래인지 몰라서 죄송했다”며 “(택시비로) 통장에 있는 돈을 싹 다 긁어서 보내주신 것 같아 더 죄송스러운 마음이 들었다”고 전했다.그러면서 A씨는 “이현섭 가수님. 3만 8540원 감사드린다”며 “덕분에 택시 잘 타고 집 갔다. 따뜻하게 응원해 주셔서 감사드린다”고 덧붙였다.A씨가 함께 공개한 사진에는 이현섭이라는 이름으로 3만 8540원이 입금된 내역과 버스 정류장에 앉아 열창 중인 이현섭의 모습이 담겼다.이현섭은 2003년 밴드 노바소닉의 새 멤버로 합류하며 연예계 활동을 시작했으며 SBS 드라마 ‘발리에서 생긴 일’ OST ‘My Love’를 부르며 사랑받았다. 2014년부터는 그룹 넥스트 멤버로 활동하고 있다. 2020년에는 JTBC ‘싱어게인-무명가수전’에 46호 가수로 출연했으나 첫 라운드에서 탈락했다.해당 사연을 접한 네티즌들은 “난 안 되겠니! 너무 유명한 노래잖아!”, “자기도 어려운데 나눠줬네. 좋은 일 생기길”, “아 저 노래 진짜 좋아했는데”, “눈물 나고 감동스럽다”, “멋진 사람” 등의 반응을 보이며 이현섭의 선행을 칭찬했다.