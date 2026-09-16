“얼마나 예쁘길래?”…‘실력파 女심판’에 伊 경기장 관중 몰렸다 [월드픽]

세줄 요약 이탈리아 4부 리그에서 활동하는 23세 부심 줄리아나 비질레가 뛰어난 판정과 빼어난 외모로 화제다. 해변 사진을 올린 SNS 게시물이 큰 반응을 얻었고, 경기장에는 그를 보기 위한 관중도 늘고 있다. 세리에D 부심 줄리아나 비질레 화제

실력과 미모 겸비한 23세 여성 심판

SNS 인기와 경기장 관중 증가 주목

이미지 확대 이탈리아 4부 리그에서 활동 중인 줄리아나 비질레(23) 부심. 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이탈리아 4부 리그에서 활동 중인 줄리아나 비질레(23) 부심. 소셜미디어(SNS) 캡처

이미지 확대 비질레는 소셜미디어(SNS)를 통해 자신의 일상을 팬들과 나누고 있다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 비질레는 소셜미디어(SNS)를 통해 자신의 일상을 팬들과 나누고 있다. SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이탈리아 축구계에 뛰어난 실력과 빼어난 외모를 모두 갖춘 20대 여성 부심이 나타나 화제다. 주인공은 이탈리아 4부 리그(세리에D)에서 활동 중인 줄리아나 비질레(23) 부심이다.14일(현지시간) 영국 매체 더선에 따르면 비질레는 최근 인스타그램에 해변 휴가 사진을 올려 화제로 떠올랐다. 약 23만명에 달하는 팔로워들은 “비디오 판독(VAR)을 불러 달라는 요청이 절로 나온다”, “완벽 그 자체” 등의 반응을 보였다.그는 명문 볼로냐대학교에서 국제외교학을 전공한 인재로 심판 본업에 더해 모델과 인플루언서로도 활동하며 경기장 안팎의 일상을 팬들과 공유하고 있다.비질레의 인기는 소셜미디어(SNS)를 넘어 실제 경기장 풍경까지 바꿔놓고 있다. 이탈리아 매체 가제타 델로 스포르트는 “비질레가 배정된 경기마다 평소보다 많은 관중이 몰려들고 있다”며 그의 티켓 파워를 조명했다.그가 단순히 외모로만 주목받은 심판으로 보기는 어렵다. 심판 경력 3년 동안 그는 이탈리아심판협회(AIA)로부터 매 경기 우수한 판정 능력을 인정받으며 단기간에 상위 조직으로 올라섰다는 평가다.