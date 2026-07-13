39.9도… ‘이중 고기압 이불’에 오늘도 끓는다

경산·포항에 첫 폭염중대경보

이미지 확대 서울 한낮 기온이 35도까지 치솟으며 폭염이 이어진 12일 영등포구 여의대로에서 시민들이 아지랑이가 피어오르는 도로 위 횡단보도를 건너고 있다. 북태평양고기압과 티베트고기압이 우리나라를 겹겹이 덮는 ‘이중 고기압 이불’ 현상 탓에 극심한 더위가 찾아왔다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 한낮 기온이 35도까지 치솟으며 폭염이 이어진 12일 영등포구 여의대로에서 시민들이 아지랑이가 피어오르는 도로 위 횡단보도를 건너고 있다. 북태평양고기압과 티베트고기압이 우리나라를 겹겹이 덮는 ‘이중 고기압 이불’ 현상 탓에 극심한 더위가 찾아왔다.

홍윤기 기자

이미지 확대 열대야 식히는 반포대교 분수 서울 전역에 열대야 주의보가 내려진 12일 밤 서울 서초구 한강 반포대교를 찾은 시민들이 달빛 무지개분수를 보며 더위를 식히고 있다. 지난 11일 밤 첫 열대야가 관측된 서울을 비롯해 전국 대부분 지역에서 이날 열대야 주의보가 발효됐다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 열대야 식히는 반포대교 분수 서울 전역에 열대야 주의보가 내려진 12일 밤 서울 서초구 한강 반포대교를 찾은 시민들이 달빛 무지개분수를 보며 더위를 식히고 있다. 지난 11일 밤 첫 열대야가 관측된 서울을 비롯해 전국 대부분 지역에서 이날 열대야 주의보가 발효됐다.

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세줄 요약 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 12일, 경산·포항에는 첫 폭염중대경보가 발령됐다. 하양읍은 39.9도까지 올랐고, 천안에서는 80대가 비닐하우스 작업 중 숨졌다. 정부는 현장 대응을 강화하고 야외활동 중단을 당부했다. 전국 폭염특보 확산, 경산·포항 첫 중대경보 발령

천안 비닐하우스 80대 사망, 온열질환 피해 급증

정부 현장 대응 강화, 야외활동 중단과 쉼터 권고

2026-07-13 1면

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“집에선 에어컨 없이 버틸 수가 없어 나왔는데 더위를 피할 곳이 없어요.”전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 12일 서울 종로구 탑골공원 내 유일한 그늘인 팔각정에서 20여명의 노인들이 처마 아래 둘러앉아 연신 부채를 흔들거나 손수건으로 땀을 닦았다. 셔츠 단추를 풀어헤친 채 민소매 차림으로 앉아 있던 고세일(85)씨는 “정자 안이 아니고서는 햇볕에 녹아내릴 지경”이라며 “이 정도 더위는 살면서도 손에 꼽을 정도”라고 말했다.이날 충남 천안에서는 80대가 비닐하우스 작업 중 숨지는 사고가 발생했다. 충남소방본부에 따르면 이날 오후 4시 42분쯤 천안의 한 비닐하우스 안에서 A씨가 숨진 채 발견됐다. A씨의 가족은 “비닐하우스에 일하러 가셨는데 집으로 돌아오지 않는다”고 119에 신고했다. 소방 당국은 A씨가 온열질환에 의해 숨졌을 가능성을 열어두고 정확한 경위를 조사 중이다.경북 예천에서는 80대 남성이 온열질환으로 병원에 이송됐고, 대구에서도 이틀간 온열질환자 4명이 발생했다. 충북 제천의 한 농장에서는 필리핀 국적 40대 외국인 근로자가 열탈진으로 쓰러져 병원으로 옮겨졌다.경북 포항은 지난 7일부터 엿새째 열대야 현상도 이어지며 시민들이 극한 더위에 지친 모습이었다. 해수욕장을 찾은 피서객들도 바다 대신 해송 그늘로 몸을 피했다. 한 자전거 대여점 상인은 “이런 살인적인 무더위는 처음”이라며 “푹푹 찌는 날씨에 누가 자전거를 타겠느냐”고 혀를 내둘렀다. 찜통더위에 동성로를 비롯한 대구 도심 번화가는 주말인데도 한산했다. 홍성혁(33)씨는 “아이를 데리고 계곡으로 주말 피서를 가려 했으나 키즈카페로 발걸음을 돌렸다”고 말했다.경북 경산과 포항에는 이날 오전 10시를 기해 사상 첫 폭염중대경보가 발령됐다. 폭염특보 3단계 중 최고 단계인 폭염중대경보는 지난달 1일 처음 도입됐다. 하루 최고 체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 이어진 지역에서 일 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상인 상태가 하루 이상 지속될 것으로 예상될 때 발령된다. 경산시는 전날 오후 3시 8분 쯤 기온(중방동 자동기상관측장비 기준)이 37.9도까지 올랐다. 하양읍의 경우 39.9도까지 치솟았다.경기도도 이날 도내 25개 시군에 열대야주의보가 발효되면서 올해 첫 폭염 대응 재난안전대책본부 비상1단계를 가동하고 나섰다.기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 경기 하남시가 37.8도로 가장 높았다. 이어 ▲충남 아산시·대구 37.0도 ▲서울·경북 경주시 36.8도 등을 기록했다. 체감온도 역시 37도를 넘어섰다.극심한 더위의 원인은 우리나라를 겹겹이 덮은 ‘이중 고기압 이불’ 현상 때문이다. 현재 대기 하층에서 중층까지는 북태평양고기압이, 상층엔 티베트고기압이 자리하고 있다. 이 같은 고기압권에선 기류가 하강해 공기가 압축되며 기온이 오르는 데다 기류 하강의 여파로 구름이 발달하지 못해 일사량도 증가한다.질병관리청의 온열질환 응급실감시체계에 따르면 지난 11일 기준 올해 누적 온열질환자는 636명, 추정 사망자는 2명이다. 11일 기준 환자는 99명으로, 10일 21명보다 5배 가까이 급증했다. 올해 누적 질환자 중 28.8%는 65세 이상, 질환으로는 열탈진이 57.7%였다.이 같은 폭염중대경보 수준의 고온은 취약계층의 생명을 직접 위협한다. 질병관리청의 심층분석 결과 체감온도가 38도에 이르면 65세 이상 고령층의 전체 사망위험은 19%, 심혈관질환 사망위험은 14% 증가했다.정부는 범정부 폭염 총력대응체계를 가동했다. 행정안전부는 포항시와 경산시에 현장상황관리관을 즉시 파견했다. 정부는 이들 지역에 고령 인구와 농업인이 많고, 산업단지와 건설 현장을 중심으로 야외근로자도 다수 종사하고 있어 선제적 관리가 시급하다고 봤다.보건당국은 폭염중대경보 지역 주민들에게 ‘생존을 위한 3단계 행동수칙’을 즉시 실천해 달라고 당부했다. 모든 야외활동과 운동을 중단하고 무더위쉼터 등 시원한 곳으로 이동하고, 가족과 이웃의 안전을 확인해야 한다는 것이다. 두통이나 어지러움 등 온열질환 의심 증상이 나타나면 즉시 119에 신고해야 한다.기상청에 따르면 13일에도 낮 최고기온이 37도까지 오르며 전국적으로 무더위가 이어질 전망이다. 이날 전국의 예상 아침 최저기온은 21~27도, 낮 최고기온은 25~37도다. 중부지역과 전북 등 내륙 중심으로 소나기가 오겠으나 더위를 식히기엔 부족하겠다. 14일 아침 최저기온은 21~27도, 낮 최고기온은 25~36도로 예상된다. 낮 동안 강한 햇볕과 높은 습도로 체감온도도 크게 상승한다. 낮 최고 체감온도는 13일 28~38도, 14일 28~37도에 달할 전망이다.