[속보] 10대가 길 가던 여성 찌른 뒤 성폭행 시도… 오토바이 타고 달아났다 3시간만 체포

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[속보] 10대가 길 가던 여성 찌른 뒤 성폭행 시도… 오토바이 타고 달아났다 3시간만 체포

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-09-28 10:54
수정 2026-09-28 11:01
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세줄 요약
  • 청주서 10대, 길 가던 여성 흉기 공격
  • 성폭행 시도 뒤 오토바이로 도주
  • 경찰, CCTV 추적해 3시간 만에 검거
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경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB


충북 청주에서 길을 가던 여성을 흉기로 찌르고 성폭행하려 한 10대가 경찰에 붙잡혔다.

28일 경찰 등에 따르면 청주상당경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(강간 등 상해) 혐의로 A군을 긴급체포해 조사하고 있다.

A군은 전날 오후 11시 30분쯤 청주시 서원구 모충동의 한 골목에서 일면식도 없는 20대 여성 B씨를 흉기로 찌른 뒤 성폭행하려 한 혐의를 받는다.

B씨가 소리를 지르며 저항하자 A군은 자신의 오토바이를 타고 달아난 것으로 파악됐다.

신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 추적해 범행 3시간여 만에 서원구 사창동에서 A군을 붙잡았다.

B씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받았으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 A군을 상대로 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.
이정수 기자
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