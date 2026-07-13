올해 전북서 온열질환 출동 60건…한낮 외출 주의

세줄 요약 전북에서 5월부터 7월 12일까지 온열질환 관련 119 출동이 60건 집계됐다. 50명은 병원으로 이송됐고 사망자는 없었다. 열탈진이 가장 많았고, 81세 이상 등 고령층과 낮 시간대 발생이 집중됐다. 전북 온열질환 119 출동 60건 집계

열탈진 최다, 고령층·한낮 집중 발생

소방본부, 장비 보강하며 대응 강화

이미지 확대 온열질환자 이송 자료사진. 전북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 온열질환자 이송 자료사진. 전북소방본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

본격적인 폭염이 이어지면서 전북에서 온열질환자가 잇따르고 있다.13일 전북소방본부에 따르면 지난 5월부터 7월 12일까지 전북지역에서 온열질환 관련 119 구급 출동이 60건으로 확인됐다.이 가운데 50명을 병원으로 이송했고, 10명은 현장에서 응급처치를 받았다.사망자는 발생하지 않았다.온열질환 유형별로는 열탈진이 33명으로 전체의 55%를 차지해 가장 많았다.이어 열사병 11명, 열실신 10명, 열경련 6명 순이었다.연령별로는 81세 이상이 18명, 61~70세 13명, 71~80세 10명 등 대부분 고령층에서 발생했다.시간대별로는 기온이 가장 높은 낮 12시부터 오후 6시 사이가 45건으로 전체의 75%를 차지했다.전북소방본부는 구급 태세를 강화하며 폭염 대응에 나섰다.구급차 109대와 펌뷸런스 117대에 얼음조끼, 생리식염수, 체온계 등 관련 장비를 갖추고 119 구급상황관리센터에서 24시간 응급의료 상담과 구급차 도착 전 응급처치 방법을 안내하고 있다.진형민 전북소방본부장은 “무리한 외출과 작업을 자제하고, 가족과 이웃에서도 수시로 건강 상태를 살펴주시길 바란다”고 말했다.