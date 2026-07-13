경남 온열질환자 48명으로 늘어…가축 폐사 신고도

12일 하루 3명 추가 발생, 누적 사망자는 없어

체감온도 33도 안팎 무더위 지속…열대야 지속

이미지 확대 연일 폭염이 이어지는 13일 대구 동구 대구시민안전테마파크에 설치된 불타는 지구 조형물 앞으로 분수가 시원하게 뿜어져 나오고 있다. 2026.07.13. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 연일 폭염이 이어지는 13일 대구 동구 대구시민안전테마파크에 설치된 불타는 지구 조형물 앞으로 분수가 시원하게 뿜어져 나오고 있다. 2026.07.13. 뉴시스

밤사이 최저기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야 현상도 당분간 이어질 것으로 예보했다.

세줄 요약 경남 전역에 폭염이 지속되며 지난 12일 온열질환자 3명이 추가돼 누적 48명이 됐다. 실외 작업장과 논밭에서 환자가 많았고, 열탈진이 가장 많았다. 김해 등 8개 시·군에서는 돼지 117마리 폐사 신고도 접수됐다. 온열질환자 3명 추가, 누적 48명 집계

실외 작업장·논밭 중심 환자 발생 확산

가축 폐사 신고 38건, 돼지 117마리

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경남 전역에 폭염이 이어지면서 온열질환자와 가축 폐사 등 무더위 피해가 확산하고 있다.13일 경남도가 발표한 온열질환 응급실 감시체계 일일 현황에 따르면 지난 12일 하루 동안 도내에서 온열질환자 3명이 추가 발생했다.이에 따라 지난 5월 15일부터 7월 12일까지 누적 온열질환자는 48명으로 집계됐다. 사망자는 발생하지 않았다.연령대별로는 30대가 9명으로 가장 많았고 40대 8명, 70대·80대 이상 각 7명, 50대·60대 각 6명, 20대 4명, 10대 1명 순으로 나타났다. 청장년층과 고령층을 가리지 않고 전 연령대에서 환자가 발생했다.장소별로는 실내 6명, 논밭·운동장·실외 작업장 등 실외 42명이다.질환별로는 열탈진이 26명으로 가장 많았다. 이어 열사병 9명, 열경련 6명, 열실신 5명, 기타 2명으로 집계됐다.전국 누적 온열질환자는 740명, 사망자는 2명으로 파악됐다.폭염으로 인한 축산농가 피해도 잇따르고 있다. 현재까지 김해를 비롯한 도내 8개 시·군에서 38건의 가축 폐사 신고가 접수됐으며, 돼지 117마리가 폐사한 것으로 신고됐다. 다만 가축 폐사 규모는 농가의 자체 신고를 바탕으로 한 잠정 수치다. 실제 폭염 피해 여부와 최종 피해 규모는 보험사 등의 정밀 조사 이후 확정된다.경남도는 온열질환 예방을 위해 낮 시간대 야외 작업과 운동을 자제하고 충분한 수분을 섭취할 것을 당부했다.도 관계자는 “폭염특보가 이어지는 만큼 농업인과 야외 근로자, 고령층은 각별히 주의해야 한다”며 “무더운 시간대 외출을 줄이고 물을 자주 마시는 등 건강관리에 신경 써 달라”고 밝혔다.기상청은 오는 15일까지 경남 대부분 지역의 최고 체감온도가 33도 안팎까지 오를 것으로 전망했다.