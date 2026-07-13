폭염 속 쓰러진 70대 등산객…시민·119 신속 대처로 생명 구했다

세줄 요약 경북 문경에서 폭염 속 등산 중이던 70대가 식은땀과 의식 저하 증세를 보여 쓰러졌다. 시민이 즉시 119에 신고했고, 출동한 구급대가 응급처치 뒤 병원으로 옮겨 생명을 구했다. 소방은 여름철 야외활동 시 수분 섭취와 무리한 행동 자제를 당부했다. 폭염 속 문경서 70대 등산객 의식 저하

시민 신고와 119 출동으로 신속 이송

온열질환 의심, 병원 치료로 생명 구함

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

폭염주의보가 내려진 경북 문경에서 온열질환 증상이 나타난 70대 등산객이 시민과 소방 당국의 신속한 대처로 무사히 병원 치료를 받았다.13일 경북 문경소방서에 따르면 전날 오전 11시 12분쯤 문경시 농암면에서 ‘사람이 쓰러져 헛소리한다’고 한 시민이 119에 신고했다.출동한 구급대는 의식 저하 상태인 등산객 A(70대)씨를 발견하고 응급처치를 한 뒤 가까운 병원으로 옮겼다.A씨는 등산하다가 민가로 내려와 휴식을 취하던 중 식은땀을 흘리며 의식이 급격히 흐려진 것으로 알려졌다. 온몸과 옷은 땀으로 젖은 상태였다.그는 신고자가 건넨 시원한 물을 마시고 다행히 의식을 완전히 잃지 않고 버틴 것으로 전해졌다.신봉석 문경소방서장은 “폭염이 지속되는 여름철에는 등산이나 야외활동 시 충분한 수분을 섭취하고 무리한 활동을 자제해야 한다”며 “어지럼증, 식은땀, 의식 저하 등 온열질환 증상이 나타나면 즉시 시원한 장소로 이동하고 119에 신고해 달라”고 강조했다.