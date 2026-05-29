점심시간 반납하고 지각 감수하고…6·3 지방선거 사전투표 첫날 달군 시민들

구글에서 서울신문 먼저 보기

건물 밖까지 이어진 줄…40분 대기도

시민들 “공교육 개선”·“부동산 안정”

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 줄을 지어 대기하고 있다. 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 줄을 지어 대기하고 있다. 이지훈 기자

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 중구 소공동 사전투표소에 유권자들이 줄을 서 있다. 김임훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 중구 소공동 사전투표소에 유권자들이 줄을 서 있다. 김임훈 기자

세줄 요약 지방선거 사전투표 첫날 전국 투표소에 시민 발길이 이어졌다. 도심 투표소에는 점심시간을 반납한 직장인들이 몰려 40분 넘게 기다리기도 했고, 유권자들은 부동산과 교육, 청년 공약 등 생활밀착형 정책을 기대했다. 사전투표 첫날, 도심 투표소 직장인 발길 집중

점심시간 반납·지각 감수, 긴 대기 줄 형성

시민들, 부동산·교육·청년 공약 기대 표명

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“금쪽같은 점심시간이지만 투표를 거를 순 없죠.”제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 서울 중구 소공동 사전투표소. 감색 정장을 입고 투표소 계단을 뛰어오른 직장인 박재협(36)씨는 가쁜 숨을 고르며 이렇게 말했다. 투표를 위해 회사 대표에게 지각 허락까지 받았다는 직장인 조모(39)씨도 “10년 넘게 산 서울에 기분 좋은 변화가 생기길 바란다”며 잰걸음으로 투표소로 향했다.이날 전국 곳곳에 마련된 사전투표소에는 지역 일꾼을 직접 뽑으려는 유권자들의 발길이 아침부터 이어졌다. 특히 점심시간을 기점으로 회사가 밀집한 도심 투표소는 투표를 위해 귀중한 휴식 시간을 반납한 직장인들로 북적였다.오후 2시 무렵 소공동 투표소 앞은 엘리베이터를 타려는 40여명의 유권자를 비롯해 건물 밖 주차장까지 대기 줄이 굽이굽이 늘어섰다. 생각보다 긴 행렬에 ‘사람이 너무 많아 약속 시간에 늦겠다’며 아쉽게 발길을 돌리는 시민도 있었다. 투표소 관계자는 “점심시간에는 100여명이 한꺼번에 몰려 40분 이상 기다리기도 했다”고 설명했다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 3시 기준 누적 투표율은 8.15%로 집계됐다. 전체 유권자 4464만 9908명 중 364만 57명이 투표를 마쳤다. 지난 제8회 지방선거 동시간대 투표율(7.25%)보다 0.9%포인트 높은 수치다.투표소를 찾은 이들은 저마다 묵직한 바람을 투표용지에 담았다. 마포구 아현동 투표소에서 만난 김민선(48)씨는 이제 막 성인이 된 딸 박정빈(22)씨의 손을 잡고 왔다. 김씨는 “민주주의의 꽃인 선거의 중요성을 직접 알려주고 싶었다”고 했다. 생애 첫 지방선거를 치른 박씨는 “투표해야 할 후보가 많아 당황하기도 했지만, 청년 공약을 유심히 보고 도장을 찍었다”며 환하게 웃었다.시민들은 새 일꾼에게 ‘피부에 와닿는 정책’을 한목소리로 주문했다. 공덕동 주민센터 앞에서 두 아들과 함께 만난 김모(43)씨는 “사교육보다는 공교육에 기대어 아이를 키울 수 있는 환경을 만들어줄 사람을 뽑으러 왔다”고 말했다.최대 화두인 부동산 문제 해결을 촉구하는 목소리도 컸다. 결혼을 앞둔 예비부부 최명근(31)·강지아(30)씨는 “청년 모두가 집값 때문에 신음하고 있다. 실질적인 부동산 대책이 간절하다”고 입을 모았다. 소공동에서 만난 황모(44)씨 역시 “부동산 정책에 방점을 둔 후보를 찍었다. 의지만 있다면 집을 구할 수 있는 서울을 만들어 달라”고 당부했다.한편 이번 지방선거 사전투표는 이날부터 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 3571개 사전투표소 어디서나 참여할 수 있다.