‘폭행이다 VS 아니다’…무소속 국영석 완주군수 후보, 민주당 박주민 단장과 마찰

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세줄 요약 더불어민주당 전북도당이 국영석 무소속 완주군수 후보가 고산 미소시장 유세 현장에서 박주민 단장을 밀어냈다며 강하게 비판했다. 민주당은 폭행과 선거 방해 여부를 검토해 법적 조치에 나서겠다고 밝혔다. 국 후보 측은 먼저 유세장에 들어와 방해한 것이라며 폭행은 아니라고 반박했다. 민주당, 국영석 후보 유세장 물리력 사용 주장

폭행·선거방해 여부 검토, 법적 대응 예고

국 후보 측, 먼저 방해한 것이라며 폭행 부인

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더불어민주당 전북자치도당이 29일 “국영석 무소속 완주군수 후보가 유세 현장에서 물리력을 사용했다”며 강력 대응을 예고했다. 이에 국 후보는 “폭행은 아니었다”고 반박하며 유감을 표했다.민주당 전북도당은 이날 입장문을 내고 “고산 미소시장 시외버스터미널 유세 현장에서 인사하려는 박주민 더불어민주당 오뚝 유세단장을 물리력으로 밀어냈다고 한다”면서 “이는 공정한 경쟁과 민주주의 질서를 훼손한 중대한 행위”라고 지적했다.이어 “선거운동 과정에서 폭행과 밀침, 위협, 폭언 등 물리력을 동원하는 행위는 결코 용납될 수 없고 상호 존중이라는 페어플레이 정신과도 배치된다”면서 “현장 상황에 대한 증거 자료를 확보해 법률 검토를 진행 중으로 폭행 및 선거 방해 행위 여부에 대해 가능한 모든 법적 조치를 포함한 강력한 대응에 나설 것”이라고 강조했다.이에 대해 국 후보 측은 강하게 부인했다.국 후보 측은 “박주민 단장이 먼저 유세장에 들어오는 등 방해를 해 ‘가시라’고 말한 것일 뿐”이라면서 “돌아가라고 밀어낸 행위를 마치 폭행인 것처럼 몰아 입장문까지 내며 공격하는 의도를 이해할 수 없다”고 유감을 표했다.