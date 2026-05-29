[속보]박근혜, 초접전 대구판세 흔들까…31일 서문시장·수성못 전격 방문

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서문시장·수성못서 추경호와 거리 유세

朴, 과거 정치적 고비마다 서문시장 찾아

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 열흘 남짓 앞둔 23일 대구 칠성시장을 찾아 상인과 악수를 하며 인사하고 있다. 2026. 5. 23. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 열흘 남짓 앞둔 23일 대구 칠성시장을 찾아 상인과 악수를 하며 인사하고 있다. 2026. 5. 23. 대구 민경석 기자

세줄 요약 박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 사흘 앞두고 대구 서문시장과 수성못을 찾아 추경호 국민의힘 대구시장 후보를 지원했다. 초접전 양상인 대구 판세에 막판 변수가 될지 주목된다. 박근혜, 대구 서문시장·수성못 방문 예고

추경호 후보 지원, 막판 표심 결집 시도

초접전 대구시장 선거 판세 변수 주목

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박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 사흘 앞두고 대구 서문시장과 수성못을 찾는다. 추경호 국민의힘 대구시장 후보를 지원하기 위해서다.앞서 박 전 대통령은 대구 외에도 전국 곳곳을 돌며 국민의힘 후보에 대한 지원에 나선 바 있다. 한때 ‘선거의 여왕’으로 통하던 그가 선거 막판 재등판하면서 선거 판세도 요동칠 것으로 보인다.29일 추 후보 측에 따르면 박 전 대통령은 오는 31일 오후 추 후보와 함께 서문시장, 수성못을 방문한다. 그는 추 후보와 함께 유세를 다니며 시민들을 만날 예정이다. 이날 일정에는 박 전 대통령의 변호인이었던 유영하 의원도 동행한다.박 전 대통령은 지난 23일에도 추 후보를 지원하기 위해 대구 북구 칠성시장을 방문했다. 당시 30여 분간 시장을 둘러본 그는 기자들과 만나 “경제가 안 좋다고 하니 이렇게 조금이라도 위로를 드리고 싶다”면서 “오늘 마침 추 후보도 같이 오셔서 시장을 둘러봤는데 (추 후보가) 어려운 경제 상황을 잘 알고 계시니까 좋은 정책을 마련하실 거라 생각한다”며 추 후보에 대한 신뢰를 드러냈다.이후 충청과 부산, 경남, 강원, 경북 등 전국 각지를 돌며 국민의힘 소속 후보들을 적극적으로 지원했다. 서문시장·수성못 방문 일정도 대구시장 선거가 초접전 양상으로 흘러가자 추 후보에게 한 번 더 힘을 싣기 위한 차원으로 풀이된다.서문시장은 박 전 대통령에게 각별한 장소다. 정치적 고비가 있을 때마다 이곳을 찾았기 때문이다. 2004년 노무현 전 대통령 탄핵 사태에 대한 역풍이 불자 세 결집을 위해 서문시장을 찾았다. 2012년 대선 과정에서도 이곳을 찾아 ‘기(氣)’를 얻어갔으며 당선 이후에도 서문시장에서 시민들을 만났다. 마지막 방문은 지난해 대선 직전이었다.