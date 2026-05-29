오세훈, 서울시 압수수색에 “노골적 선거개입·관권 선거”

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“사실상 하명 수사…야만적 폭거”

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 29일 서울 대왕빌딩에서 기자회견을 열고 서소문고가 붕괴사고 관련 서울시 압수수색에 대한 입장을 말하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 29일 서울 대왕빌딩에서 기자회견을 열고 서소문고가 붕괴사고 관련 서울시 압수수색에 대한 입장을 말하고 있다.

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세줄 요약 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 서소문 고가차도 붕괴 사고 수사와 관련한 서울시 압수수색을 두고, 사전투표 첫날부터 시작된 노골적 선거개입이자 수사기관을 동원한 선거 공작이라고 강하게 반발했다. 서울시 압수수색, 사전투표 첫날 선거개입 비판

오세훈, 수사기관 동원한 선거공작 주장

표심은 압수 못한다며 관권선거 역풍 경고

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오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 29일 서소문 고가차도 붕괴 사고를 수사 중인 경찰이 서울도시기반시설본부 등을 압수 수색한 것과 관련해 “권력을 앞세운 노골적인 선거 개입이며 수사기관을 동원한 명백한 선거 공작”이라고 비판했다.오 후보는 이날 서울 종로구 대왕빌딩 선거 캠프에서 긴급 기자회견을 열고 “사전투표 첫날이자 6·3 지방선거가 사실상 시작된 날 이재명 정권이 가장 먼저 유권자들에게 보인 행태는 서울시 압수수색”이라고 지적했다.앞서 서울경찰청 광역수사대는 오전 9시부터 철거 공사의 발주처인 서울도시기반시설본부와 원청·하청업체 본사, 현장 사무실 등 7곳에 대한 압수수색을 시작했다. 경찰의 압수수색 대상에는 시공사인 흥화건설과 철거 현장 인근에 마련된 현장사무실이 포함된 것으로 알려졌다.오 후보는 “투표를 하루 앞둔 어제 이 대통령은 사실상 ‘하명 수사’ 지시를 내렸고 날이 밝자마자 수사기관은 기다렸다는 듯 야당 후보가 재직 중인 광역자치단체의 심장부를 들이닥쳤다”며 “유례가 없는, 독재 정권도 함부로 하지 않던 야만적 폭거”라고 반발했다.이어 “선거가 초박빙 접전 양상으로 전개되자 대통령 손에 쥔 칼을 휘둘러서라도 선거판을 흔들고 국민의 눈과 귀를 가려보겠다는 것”이라고 주장했다.또한 이번 압수수색이 기획된 선거 개입이라는 점을 강조했다. 그는 “대통령의 오세훈 죽이기, 선거를 위한 노골적 개입은 5월 21일 공식 선거운동 시작일부터 시작됐다”며 “대통령이 공개적으로 GTX-A 삼성역 사안을 언급했고 사실상의 수사 지시를 했으며, 어제 다시 한번 사실상 오세훈을 겨냥해 또다시 수사를 지시한 것”이라고 말했다.그러면서 “당장 서울시를 압수 수색을 할 수는 있을 것이나 유권자 표심마저 압수할 수는 없다”며 “조급증에 쫓겨 야당 후보 쓰러뜨리기를 위한 관권선거 시도는 거센 역풍만을 자초할 것”이라고 덧붙였다.