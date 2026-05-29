지방선거 오후 4시 사전투표율 9.25%…참여자 400만명 넘겨

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 지방선거 사전투표 첫날 오후 4시 현재 전국 투표율은 9.25%로, 412만9131명이 참여했다. 이는 2022년 같은 시각보다 1.03%포인트 높은 수치다. 전남이 18.61%로 가장 높았고 대구가 7.20%로 가장 낮았다. 오후 4시 기준 사전투표율 9.25% 집계

참여자 412만9131명, 400만명 넘어

전남 18.61% 최고, 대구 7.20% 최저

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 광주 서구 농성2동 공공복합청사에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 광주 서구 농성2동 공공복합청사에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 4시 현재 전국 투표율은 9.25%로 집계됐다. 사전투표 참여자는 400만명을 넘어섰다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 중 412만 9131명이 투표를 마쳤다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(8.22%)과 비교해 1.03% 포인트 높다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 18.61%를 기록했다. 전북(15.91%), 강원(11.75%), 광주(11.34%) 등이 뒤를 이었다.가장 낮은 곳은 7.20%를 기록한 대구였으며 이어 경기(7.68%), 인천(8.0%), 울산(8.43%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 8.76%를 기록했다.사전투표는 이날부터 30일까지 전국 3571개 사전투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다. 유권자들은 주소지와 상관없이 모든 사전투표소에서 투표할 수 있다.사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털 사이트 등에서 확인하면 된다.