지방선거 오후 3시 사전투표율 8.15%…전남 최고, 대구 최저

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세줄 요약 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 3시 현재 전국 투표율은 8.15%로 집계됐다. 전남이 16.66%로 가장 높았고 대구는 6.35%로 가장 낮았다. 2022년보다 0.9%포인트 높았다. 전국 사전투표율 8.15% 집계

전남 최고, 대구 최저 기록

2022년 동시간대보다 0.9%p 상승

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 강남구 역삼1동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 줄지어 서있다. 2026.5.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 강남구 역삼1동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 줄지어 서있다. 2026.5.29 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 3시 현재 전국 투표율은 8.15%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 364만 57명이 투표권을 행사했다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(7.25%)과 견줘 0.9% 포인트 높다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(16.66%)이다. 전북(14.16%), 강원(10.42%), 광주(10.0%) 등이 뒤를 이었다.투표율이 가장 낮은 곳은 대구(6.35%)다. 이어 경기(6.74%), 인천(7.02%), 울산(7.41%) 등 순이다. 서울의 투표율은 7.66%를 기록했다.사전투표는 이날부터 30일까지 전국 3571개 사전투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다. 유권자들은 주소지와 상관없이 모든 사전투표소에서 투표할 수 있다.사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털 사이트 등에서 확인하면 된다.