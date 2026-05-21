스포츠 팬심을 잡아라…후보들 너도나도 “프로 구단 유치”

세줄 요약 지방선거에 나선 후보들이 프로야구·농구단 유치 공약을 경쟁적으로 내세운다. 성남, 춘천, 전북, 충북, 안성 등에서 돔구장 건립과 구단 창단·유치 계획이 잇따르며 팬심과 지역경제 효과를 겨냥한다. 지방선거 후보들, 프로구단 유치 공약 경쟁

성남·춘천·전북·충북·안성 등 유치전 확산

팬심·경제효과 기대 속 현실성 논란 제기

이미지 확대 관중으로 가득찬 잠실야구장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 관중으로 가득찬 잠실야구장. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로스포츠가 인기를 끌면서 지방선거에 나선 후보들이 프로구단 유치 공약을 쏟아내고 있다. 특히 연간 1000만명 이상 관중을 끌어들이는 인기 스포츠인 프로야구팀을 둘러싼 경쟁이 갈수록 달아오르고 있다.21일 정치권과 지자체 등에 따르면 성남시장을 두고 맞붙는 김병욱 더불어민주당 후보와 신상진 국민의힘 후보는 프로야구 구단 유치를 목표로 내세웠다. 신 후보는 성남종합운동장 리모델링을, 김 후보는 6500억원 수준의 복합 돔구장 건립을 통한 유치 전략을 밝혔다.김진태 국민의힘 강원지사 후보와 정광열 춘천시장 후보는 ‘춘천 연고 프로야구 1군 구단 창단 및 유치’를 위해 손을 맞잡았다. 이들은 춘천이 1982년 프로야구 개막전이 열린 ‘야구 도시’임을 강조하며 “송암스포츠타운을 2만 5000석 규모로 확장하고, 상업·문화시설이 결합한 복합 야구장으로 조성하겠다”고 제시했다.전북과 충북에서도 프로야구단을 향한 구애가 잇따르고 있다. 이원택 민주당 전북도지사 후보는 프로야구 11구단 창단을 공언했다. 이 후보는 전북이 쌍방울 프로야구단 해체와 KCC 농구단 이적으로 대중 스포츠 공백을 겪었다고 지적하며 복합 돔구장 조성을 통한 11구단 유치·창단에 나설 뜻을 내비쳤다. 김영환 국민의힘 충북지사 후보도 돔구장 건설과 프로야구단 창단을 1호 공약으로 내걸었다.김장연 국민의힘 안성시장 후보는 수도권 교통 요충지인 지리적 이점을 살려 프로농구단 유치를 추진한다는 입장이다. 프로농구단이 단순한 스포츠 마케팅을 넘어 지역경제 활성화, 도시 브랜드 가치 상승, 청년 문화 확산으로 이어질거라는 계산이다.정치권이 프로구단 유치에 주목하는 이유는 팬심을 표로 연결할 수 있고, 경제적 파급력도 상당하기 때문이다. 지난해 현대경제연구원은 보고서를 통해 프로야구 소비지출이 전국적으로 1조 1121억원의 생산유발효과 등을 발생시키는 것으로 추정했다. 전주시가 지난해 진행한 용역에서도 프로구단(배구, 농구) 운영 시 매년 전주시에 발생할 경제적 효과는 생산유발 60억원, 고용유발 163.8명, 부가가치유발 33억 5000만원으로 예상됐다. 지역 정가 관계자는 “스포츠를 도시의 산업·교육·관광·문화 정책과 통합해 파급 효과를 노릴 수 있다”면서 “다만 선거철 단골 공약인 프로팀 유치 현실 가능성은 잘 따져봐야 한다”고 말했다.