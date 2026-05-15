“국민 생명 지킨다”…경찰청, 스토킹·이상동기범죄 대응 TF 가동

세줄 요약 경찰청이 스토킹과 이상동기범죄, 보이스피싱 등 국민 생명을 위협하는 범죄에 대응하기 위해 ‘국민 생명 중심 경찰활동 집중 추진 TF’를 운영했다. TF는 매주 회의를 열어 과제를 점검하고, 범죄 예방과 피해 차단, 교통사망자 감소, 법령·인력·예산 정비를 함께 추진했다. 국민 생명 중심 경찰활동 TF 구성

스토킹·이상동기범죄 대응 체계 점검

보이스피싱·교통사망자 감소 과제 포함

이미지 확대 유재성(오른쪽 세 번째) 경찰청장 직무대행이 지난 14일 서울 마포구 일대를 둘러보고 있는 모습. 경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 유재성(오른쪽 세 번째) 경찰청장 직무대행이 지난 14일 서울 마포구 일대를 둘러보고 있는 모습. 경찰청 제공

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경찰청이 스토킹과 이상동기범죄 등 국민 생명을 위협하는 각종 범죄 등에 대응하기 위한 태스크포스(TF)를 운영한다.경찰청은 15일 ‘국민 생명 중심 경찰활동 집중 추진 TF’를 구성해 운영한다고 밝혔다. 유재성 경찰청장 직무대행이 팀장을 맡고, 소관 국장들이 위원으로 참여한다. TF는 매주 회의를 열어 과제별 진행 상황을 점검한다.주요 논의 과제는 ▲스토킹 범죄가 살인 등 강력범죄로 번지지 않도록 막는 대응 체계 개선 ▲드론 순찰 등 범죄 우려 지역의 가시적·실효적 예방 활동 강화 ▲교통사망자 감소 방안이다. 이른바 ‘경제적 살인’으로 불리는 보이스피싱·불법사금융 등 민생금융범죄 근절도 핵심 과제로 포함됐다.TF는 청소년·여성 등 사회적 약자를 강력·흉악범죄로부터 보호하고, 실종 등 사건·사고에서 국민의 일상 안전을 지키는 데 무게를 둔다. 과제별 실태 점검과 정책 목표 설정을 거쳐 제도 개선을 추진하고, 관련 법령과 인력·예산도 함께 정비한다.유 직무대행은 “TF를 통해 국민 생명과 재산 보호라는 경찰 본연의 역할을 고도화해 우리나라가 세계 최고의 안전 수준을 유지할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.