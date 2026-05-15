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종합특검, ‘계엄 정당화 메시지’ 의혹 김태효 전 안보실1차장 소환 조사

하종민 기자
입력 2026-05-15 09:48
수정 2026-05-15 09:48
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세줄 요약
  • 종합특검, 김태효 전 안보실 1차장 소환 조사
  • 계엄 정당화 메시지 전달 의혹과 혐의 부인
  • 압수수색·참고인 조사로 경위 확인 중
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2차 종합특검 출석하는 김태효 전 국가안보실 1차장
2차 종합특검 출석하는 김태효 전 국가안보실 1차장 김태효 전 국가안보실 1차장. 뉴시스


3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특검이 김태효 전 국가안보실 1차장을 15일 불러 조사했다.

김 전 차장은 이날 오전 9시 29분쯤 경기 과천시에 위치한 종합특검 사무실에 도착했다. 그는 기자들의 질문에 아무런 대답 없이 특검 사무실로 올라갔다. 김 전 차장에게 적용된 혐의는 내란 중요임무 종사 및 직권남용 권리행사 방해다.

김 전 차장은 12·3 비상계엄 선포 직후 외교부를 통해 주요 우방국에 계엄 정당성을 홍보한 의혹을 받고 있다. 계엄 해제 직후 김 전 차장이 필립 골드버그 당시 주한미국대사에게 전화해 ‘입법 독재로 한국의 사법·행정 시스템을 망가뜨린 반국가 세력을 척결하기 위해서 계엄이 불가피했다’고 강변했다는 게 의혹의 골자다.

다만 김 전 차장은 골드버그 대사의 전화를 받은 사실은 있지만 ‘같이 상황을 지켜보자’고 한 뒤 전화를 끊었다며 계엄 가담 의혹을 전면 부인했다.

앞서 특검은 지난달 8일 김 전 차장의 집과 연구실 등에 대한 압수수색을 진행했다. 지난 22일에는 조태열 전 외교부 장관을 참고인 신분으로 불러 계엄 정당화 메시지 작성 경위와 내용 적절성 등을 조사했다.
하종민 기자
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