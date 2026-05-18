청주 노래방 살인사건 피의자 신상정보 공개된다

세줄 요약 청주의 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 하고 다른 1명에게 중상을 입힌 60대 피의자 A씨의 신상정보가 공개된다. 충북경찰청은 범행의 잔인성과 피해의 중대성, 공공의 이익을 고려해 공개를 결정했고, 유족도 이를 요구했다. A씨는 이의를 제기해 5일 유예 뒤 27일부터 한 달간 공개된다. 청주 노래방 흉기 살인 피의자 신상 공개 결정

충북경찰청, 피해 중대성·잔인성·공공이익 판단

27일부터 한 달간 이름·나이·얼굴 공개 예정

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청주의 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 한 60대 피의자의 신상정보가 공개된다.충북경찰청은 18일 A씨에 대한 신상정보공개심의위원회를 열고 신상정보를 공개하기로 결정했다.경찰 관계자는 “피해의 중대성 및 범행의 잔인성이 인정되고, 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다고 판단했다”며 “피해자 유족들도 신상정보 공개를 요구하고 있다”고 설명했다.다만 A씨가 신상정보 공개 결정에 이의를 제기해 5일간(주말,공휴일 등 제외)의 유예 기간을 거쳐야 한다.이에 충북경찰청은 오는 27일부터 6월 25일까지 한달간 충북경찰청 누리집에 이름, 나이, 얼굴을 공개키로 했다.A씨는 지난 9일 오전 5시 11분쯤 청주시 흥덕구 운천동의 한 상가 지하 1층 노래방에서 흉기로 지인 B(50대)씨를 살해한 혐의로 구속됐다.그는 노래방에 있던 또 다른 지인 C(40대)씨에게 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의도 받고 있다.A씨는 말다툼을 벌이다 범행을 저지른 것으로 전해졌다.