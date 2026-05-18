[속보] 삼성전자 2차 사후조정 첫날 종료…입장차 못좁혀 “평행선”

세줄 요약 삼성전자 노사가 2차 사후조정 첫날 오전부터 장시간 마라톤 협상을 벌였으나 결론을 내지 못했다. 성과급 상한 폐지와 제도화 여부를 두고 노사 입장차가 여전히 커서 중노위도 진전이 없다고 밝혔다. 최종 회의는 19일 열릴 예정이다. 2차 사후조정 첫날 장시간 협상에도 결론 미도출

성과급 상한 폐지·제도화 쟁점에서 입장차 지속

중노위, 협상 상황을 평행선으로 평가

이미지 확대 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(반도체 부문) 피플팀장(왼쪽)과 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장(오른쪽)이 18일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 첫날 회의를 마친 뒤 협상장을 떠나고 있다. 2026.5.18. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(반도체 부문) 피플팀장(왼쪽)과 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장(오른쪽)이 18일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 첫날 회의를 마친 뒤 협상장을 떠나고 있다. 2026.5.18. 연합뉴스

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삼성전자 노사가 2차 사후조정 첫날 장시간 마라톤 협상을 했지만 결론을 내지 못했다.최승호 초기업노조 위원장은 18일 오후 6시 30분쯤 정부세종청사 중앙노동위원회(중노위) 조정회의실에서 나와 “교섭에 성실히 임하고 있다”는 입장을 밝혔다.최 위원장은 ‘사측과 입장 변화가 있는지’, ‘30분 일찍 끝난 건 합의 하에 이뤄진 것인지’ 등을 묻는 질문에는 답을 하지 않았다.사측 대표교섭위원인 여명구 DS(반도체)부문 피플팀장은 ‘노사 합의가 됐는지’ 묻는 질문에 별다른 대답 없이 현장을 떠났다.노사는 이날 오전 10시부터 마라톤 협상을 펼쳤다. 노사는 성과급 상한 폐지와 제도화 여부 등을 놓고 여전히 입장 차가 큰 것으로 보인다.앞서 박수근 중앙노동위원장은 협상 진행 상황에 대해 “평행선이며, 진전된 내용은 아직 없다”고 밝혔다.노사는 오는 19일 열릴 최종 회의에서 성과급 상한 폐지와 제도화 여부 등을 놓고 막판 논의에 들어간다.