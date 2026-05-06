미아동 791번지 신통기획 확정…최고 23층 높이 단지로 탈바꿈

역세권 진입부와 녹지공간도 갖춰
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서울 강북구 미아동 791번지 일대 신속통합기획 조감도.
서울시 제공
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서울 강북구 미아동 791번지 일대가 최고 23층 규모, 525가구의 단지로 재탄생한다.
서울시는 이 일대에 대한 신속통합기획을 확정했다고 6일 밝혔다. 서울에 마지막으로 남아 있던 자력재개발 정비구역인 미아동 791번지 일대(약 2만 5215㎡)는 지난 50년간 행위제한으로 자력재개발을 제외한 개발행위를 할 수 없었다. 자력재개발은 지자체가 상하수도·도로 등 기반 시설을 확충하고 주민이 주택을 신축·개량하는 방식이다.
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서울 강북구 미아동 791번지 일대 신속통합기획 위치도.
서울시 제공
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시는 대상지를 합동재개발 방식으로 전환해 역세권 진입부와 녹지를 갖춘 단지로 탈바꿈시킨다. 대상지는 우이신설선 삼양사거리역을 진입부에 끼고 중앙마당 등 곳곳에 녹지공간을 품은 단지가 된다. 단지 주변은 울타리 없이 커뮤니티가로, 보행가로, 생활가로가 생겨 보행 친화적 환경이 조성된다.
단지는 주변과 도시의 스카이라인을 고려해 북고남저(북쪽은 높고 남쪽은 낮은 형태) 높이로 세워진다. 단지 내 경사지에는 주민공동시설, 데크 주차장 등을 설치한다. 계획안은 정비계획 입안 과정에서 달라질 수 있다.
시는 대상지에 고도지구 높이 완화(평균 45m)와 사업성 보정계수 등을 적용해 사업 실현 가능성을 높였다. 사업성 보정계수는 분양 수익을 기대하기 어려운 곳의 사업성을 높이기 위해 지가와 기존 주택 규모, 과밀 정도 등을 고려해 허용용적률을 최대 2배까지 높여주는 제도다.
김용일 서울시의원, 북가좌6구역 재건축 총회 참석... 현장 중심 의정 펼쳐
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 4월 25일 증가성결교회 본당에서 열린 북가좌6구역 주택재건축정비사업 정기총회에 참석했다고 밝혔다. 북가좌6구역은 압도적인 입지와 규모를 바탕으로 향후 서대문구를 대표할 차세대 랜드마크로 급부상하고 있습니다. DMC(디지털미디어시티)역의 초역세권 프리미엄과 불광천의 쾌적한 수변 라이프를 동시에 누리는 최적의 주거 환경을 자랑합니다. 현재 시공사로 선정된 대림산업과 함께 본격적인 사업 추진에 박차를 가하며 기대감을 고조시키고 있다. 이날 총회에서 김 의원은 재건축 사업에 있어 ‘시간’의 중요성을 거듭 강조했다. 그는 재개발·재건축 사업은 시간이 곧 돈이며, 최대한 시간을 단축하는 것이 조합원의 소중한 자산을 지키고 이익을 극대화하는 길이라고 설명했다. 이어 조합 결성 이후에는 불필요한 행정적·내부적 시간 낭비를 줄이고 사업을 신속하게 추진하는 데 모든 역량을 집중해야 한다고 당부했다. 또한 김 의원은 서울시의 부동산 공급 정책 방향과 관련하여 시의 적극적인 역할을 주문했다. 그는 서울시는 규제 개혁을 넘어 규제 철폐 수준의 과감한 지원을 통해 단계별 행정 절차
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시와 강북구는 올해 정비계획 입안·고시부터 조합설립인가 등 후속 절차까지 지원할 예정이다.
세줄 요약
- 미아동 791번지 신통기획 확정
- 최고 23층, 525가구 단지 조성
- 역세권·녹지·보행가로 계획
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서울시가 미아동 791번지를 재개발하는 방식은?