오세훈측 “정원오, 장특공제 거주와 비거주로 갈라치기”

吳측 “장특공제 개편, 전월세 거주 무주택 시민 주거사다리 걷어차”

정원오 “실거주 1주택자 무조건 보호해야…국힘, 의도적 사실왜곡”

세줄 요약 오세훈 후보 측은 정원오 후보가 장기보유특별공제 문제를 두고 1세대 1주택자를 거주와 비거주로 나눠 갈등을 키운다고 비판했다. 전세난과 비거주 주택의 공급 역할을 언급하며 서민 주거 안정을 해칠 수 있다고 주장했다. 오세훈 측, 장특공제 개편 논란에 정원오 비판

1세대 1주택자 거주·비거주 갈라치기 주장

정원오 측, 실거주 권리 보호와 왜곡 반박

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오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 “장기보유특별공제(장특공제) 문제와 관련해 1세대 1주택자를 거주와 비거주로 갈라치기 하고 있다”고 28일 비판했다.오세훈 선거대책위원회의 이창근 대변인은 이날 ‘번지수가 잘못된 정원오 후보, 과연 서울시민 삶 말할 자격 있나’라는 성명에서 “정 후보는 서울시민의 삶을 최우선에 두는 행정을 펼치겠다면서도 이재명 대통령의 말을 최우선 순위에 두고 있다”며 이같이 밝혔다.이 대변인은 “서울 아파트의 이달 평균 전셋값은 6억 8147만원으로 통계 집계 이래 최고치를 기록했고 전세 매물 또한 1만 5344건으로 1년 전보다 44%나 급감했다”면서 “정원오 후보는 이런 현실조차 모르는건가 아니면 알고도 무시하는건가”라고 되물었다. 이어 “현행 기준으로도 거주하지 않고 10년 이상 보유하면 최대 80%가 아닌 40%가 적용된다”며 “비거주 주택이 전월세 공급의 상당 부분을 차지한다는 것은 엄연한 현실”이라고 했다. 그러면서 “어설픈 장기보유특별공제 개편에 동조하는 정 후보야말로 시민의 삶 최우선 운운하며 실력교체를 말할 자격이 있는가”라며 “전월세 거주 무주택 서울 시민들의 주거 사다리를 걷어차 서민 주거 안정을 위협할 뿐”이라고 주장했다.이와 관련, 정 후보는 이날 오전 유튜브로 생중계된 선대위 회의에서 오 후보 측이 제기한 장특공제 개편 논란에 대해 “실거주 1가구 1주택자의 현행 권리는 무조건 보호돼야 한다고 말씀드린 바 있다”며 “그럼에도 (국민의힘과 오 후보 측에서) 폐지 운운하며 의도적으로 사실을 왜곡하고 허위 선동으로 갈등을 계속 조장한다면 시민의 준엄한 심판을 피할 수 없을 것”이라고 밝혔다.