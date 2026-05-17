KPGA 문도엽, 마지막 홀 환상 칩샷 앞세워 시즌 첫 우승…경북오픈 제패

세줄 요약 문도엽이 KPGA 투어 경북오픈 최종 라운드에서 4언더파 67타, 합계 14언더파 270타로 우승했다. 18번 홀 31m 칩샷 버디로 문동현을 1타 차로 따돌리며 시즌 첫 승이자 통산 6승을 기록했다. 문도엽, 경북오픈 최종일 18번 홀 칩샷 우승

합계 14언더파 270타, 문동현 1타 차 제압

시즌 첫 승이자 KPGA 통산 6승 달성

이미지 확대 우승 트로피를 든 문도엽. KPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 우승 트로피를 든 문도엽. KPGA 제공.

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문도엽이 한국프로골프(KPGA)투어에서 시즌 우승 물꼬를 텄다.문도엽은 17일 경북 구미시 골프존카운티 선산CC(파71)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 경북 오픈(총상금 7억원) 최종 라운드에서 4언더파 67타를 쳐 최종 합계 14언더파 270타로 우승했다.문동현을 1타차로 따돌린 문도엽은 지난해 9월 KPGA 파운더스컵 이후 8개월 만에 우승을 보탰다. 시즌 마수걸이 우승이자 통산 6승째다.1타차 2위로 최종 라운드에 나선 문도엽은 13번 홀까지 4타를 줄여 선두를 달렸다.15번 홀(파4) 보기로 문동현에게 공동 선두를 허용했지만 문도엽은 18번 홀(파5)에서 31m 거리에서 친 세번째샷을 한뼘 옆에 붙여 우승을 확정짓는 버디를 뽑아냈다.우승 상금 1억4000만원을 받은 문도엽은 “샷 감각이 너무 좋았다. 연장까지 생각했는데 마지막 홀에서 좋은 샷이 나왔다. 우승을 더 하고 싶다”고 말했다.7언더파 64타를 몰아친 신예 문동현은 시즌 최고 순위를 찍었다.김홍택과 최승빈, 오승택이 합계 11언더파 273타를 쳐 공동 3위에 올랐다.공동 선두로 출발했던 박상현은 4타를 잃고 공동 23위(합계 7언더파 277타)로 밀려 통산 상금 60억원 돌파를 다음으로 미뤘다.