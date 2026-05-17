“호남 지켜라” 與지도부, 광주 집결… 정청래 ‘SNS 테러 모의’ 수사 의뢰

민형배·김상욱 등도 5·18 행사 참석

정 “참담… 사람 살리는 정치해야”

국힘 장동혁 지도부, 오늘 광주行

이미지 확대 더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 17일 전북 전주대학교 JJ아트홀에서 열린 전북특별자치도당 선거대책위원회 발대식에 참석해 축사하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 17일 전북 전주대학교 JJ아트홀에서 열린 전북특별자치도당 선거대책위원회 발대식에 참석해 축사하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

세줄 요약 민주당 지도부가 5·18민주화운동 46주년을 앞두고 광주에 집결했다. 정청래 대표는 전야제에 참석해 호남 결집을 강조했고, 익산에서는 당원들의 총력 지원을 당부했다. 또 SNS에서 제기된 테러 모의 제보에 대해 경찰 수사 의뢰와 신변 보호를 요청했다. 민주당 지도부, 5·18 전야제 앞두고 광주 집결

정청래, 호남 결집 강조하며 당원 총력 지원 당부

SNS 테러 모의 제보에 수사 의뢰·신변 보호 요청

2026-05-18 4면

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더불어민주당 지도부는 46주년 5·18민주화운동 기념일을 하루 앞둔 17일 광주에 집결했다. 국민의힘 장동혁 대표 등은 18일 광주를 방문할 계획이다.정청래 민주당 대표는 이날 광주 5·18민주광장 분수대 특설무대에서 열린 5·18민중항쟁기념행사 전야제에 참석했다. 민형배 전남광주통합특별시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 임문영 광주 광산을 보궐선거 후보, 김용남 경기 평택을 재선거 후보, 송영길 인천 연수갑 보궐선거 후보도 함께했다.정 대표는 광주 방문에 앞서 전북 익산을 찾아 “민주당원은 민주당 후보의 승리를 위해 열심히 뛰어야 하지 않겠느냐”고 말했다. 이원택 민주당 전북지사 후보와 경쟁하는 김관영 무소속 후보 등을 겨냥한 발언으로 풀이된다.정 대표는 자신에 대한 집단 테러 모의 제보에 대해선 “‘이렇게까지 해야 하나’ 하는 생각이 일단 들고, 참담하며 마음이 아프고 괴롭다”고 말했다. 민주당은 전날 소셜미디어(SNS)에 ‘정청래를 죽이자’, ‘정청래 암살단 모집’ 등 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되자 서울경찰청에 수사를 의뢰하고 신변 보호를 요청했다.한편 국민의힘에서는 장 대표를 비롯한 지도부와 30대 초선 의원 등이 5·18민주화운동 기념식에 참석한다. 장 대표는 전날에도 전북 선거대책위원회 발대식 및 필승 결의대회에 참석해 “온몸으로 당하면서도 헌신하는 동지들”이라며 호남 당원들을 격려한 바 있다. 장 대표는 지난해 11월 당대표 취임 후 ﻿국립5·18민주묘지를 방문했으나 주민들의 반발에 참배하지 못했다. 이후 ‘월간 호남’을 약속하는 등 호남에 대한 진정성을 부각해 왔다.