선박에 소프트웨어·데이터 입혀 ‘AI 대전환’… 울산 국비 207억원 확보

이미지 확대 인공지능 선박 특화 플랫폼 실증 사업의 중심 역할을 하는 울산태화호. 울산정보산업진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 인공지능 선박 특화 플랫폼 실증 사업의 중심 역할을 하는 울산태화호. 울산정보산업진흥원 제공

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울산 조선산업이 소프트웨어와 데이터 중심의 스마트 산업으로 재편하는 ‘인공지능(AI) 대전환’ 시대를 연다.울산시는 과학기술정보통신부 주관의 ‘AI 선박 특화 플랫폼 및 애플리케이션 개발·실증’ 공모사업에 선정돼 국비 207억원을 확보했다고 21일 밝혔다.이에 시는 오는 2029년까지 4년간 총사업비 401억원(국비 207억원·시비 103억원·민자 91억원)을 투입해 차세대 선박 기술의 핵심인 ‘소프트웨어 정의 선박(SDS, Software Defined Ship)’ 체계를 구축할 방침이다.이번 사업의 핵심인 SDS 체계는 선박 건조 이후 스마트폰처럼 무선 업데이트를 통해 최신 AI 기능을 지속적으로 적용할 수 있는 시스템이다. 과거에는 선박의 성능 개선을 위해 하드웨어 개조가 필요했지만, 앞으로는 소프트웨어 설치만으로도 자율운항 기능이나 에너지 효율 최적화 기능을 최신 상태로 유지할 수 있다.시는 기술의 신뢰성을 높이기 위해 ‘울산태화호’와 대형 상선을 가상환경에 연동하는 기술도 도입한다. 가상환경에서 해상 사고 위험을 사전에 검증함으로써 안전성을 극대화할 계획이다. 또한 AI가 실시간 해상 상태를 분석해 최적의 항로를 제시함으로써 연료 효율을 높이고 탄소 배출을 획기적으로 줄여 친환경 경쟁력까지 확보한다.이번 사업은 울산정보산업진흥원 주관으로 HD한국조선해양, 디지털 트윈 전문기업 하이어스, 독일 아헨공과대학이 참여해 글로벌 수준의 기술 협력을 추진한다.시 관계자는 “이번 사업을 통해 울산의 조선업이 단순 제조를 넘어 고부가가치 소프트웨어 산업으로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “글로벌 스마트 선박 시장의 주도권을 확실히 선점하겠다”고 강조했다.