“축구 망친 정치 회장” 비판에도…인판티노 FIFA 회장 4선 도전 선언

세줄 요약 잔니 인판티노 FIFA 회장이 캐나다 밴쿠버 총회 마지막 순간에 4선 도전을 선언했다. 2016년 취임 뒤 두 차례 무투표 연임에 성공한 그는 내년 3월 모로코에서 열릴 선거에 나선다. 48개국 확대와 트럼프 친화 행보를 둘러싼 비판도 계속된다. 총회서 인판티노 FIFA 회장 4선 도전 선언

임기 제한 예외 적용으로 재출마 가능해짐

48개국 확대·친트럼프 행보 비판 확산

이미지 확대 지난 3월 7일 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령이 워싱턴DC 백악관 집무실에서 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 갖고 온 클럽월드컵 트로피를 살펴보고 있다. 워싱턴DC EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 3월 7일 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령이 워싱턴DC 백악관 집무실에서 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 갖고 온 클럽월드컵 트로피를 살펴보고 있다. 워싱턴DC EPA 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 8월 미국 워싱턴DC 백악관 집무실에서 열린 행사에서 잔니 인판티노 FIFA 회장과 대화하며 FIFA 월드컵 우승 트로피를 들어보이고 있다. 워싱턴 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 8월 미국 워싱턴DC 백악관 집무실에서 열린 행사에서 잔니 인판티노 FIFA 회장과 대화하며 FIFA 월드컵 우승 트로피를 들어보이고 있다. 워싱턴 로이터 연합뉴스

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임기 중 각종 논란을 일으킨 잔니 인판티노(56) 국제축구연맹(FIFA) 회장이 4번째 임기 도전을 선언했다.로이터통신 등은 1일(한국시간) 인판티노 회장이 이날 캐나다 밴쿠버에서 열린 FIFA 총회 마지막 순간에 다음 회장 선거에 출마하겠다는 뜻을 밝혔다고 보도했다.차기 FIFA 회장을 뽑는 선거는 2030년 월드컵 공동 개최국인 모로코에서 현지시간으로 내년 3월 18일에 치러질 예정이다.스위스·이탈리아 국적을 가진 인판티노 회장은 2016년 제프 블래터 전 회장이 비리 의혹으로 물러나자 5명이 후보로 나선 경선을 거쳐 FIFA 회장에 올랐다. 이후 2019년과 2023년에는 단독 출마해 경쟁 없이 연임에 성공했다.FIFA 회장의 임기는 4년이며, 연임 횟수에 제한이 없었으나 2016년 합산 임기를 최대 12년으로 제한하는 규정이 신설됐다. 그러나 인판티노 회장은 전임 회장이 물러난 뒤 취임해 첫 재임 기간 3년 반은 임기에 포함되지 않았고, 한 번 더 출마할 수 있게 됐다.인판티노 회장은 총회에서 “오늘부터 FIFA 회장 선거 기간이 시작된다”면서 4선 도전 기회를 얻게 된 데 대해 “영광스럽고 동시에 겸손한 마음”이라고 말했다.인판티노 회장은 이번에도 유력한 경쟁자가 없어 4선에 유리한 상황이다. 게다가 남미축구연맹(CONMEBOL), 아프리카축구연맹(CAF), 아시아축구연맹(AFC)이 그를 지지하고 있다.다만 유럽축구연맹(UEFA)은 인판티노에 비판적이다. 특히 그가 이번 월드컵부터 본선 진출국을 기존 32개국에서 48개국으로 늘린 것을 두고 “월드컵의 본질과 가치를 훼손했다”는 등의 반발도 나왔다.인판티노 회장은 축구의 대중화와 제3세계에 월드컵의 문을 더 열겠다며 월드컵 본선 진출국을 확대하는 대대적인 개편을 주도했지만, 축구계에서는 본선 출전국을 늘려 중계권, 광고료, 입장권 수익 확대 등 FIFA의 재정 확장을 위한 것이라는 시각이 지배적이다.미국이 멕시코, 캐나다와 공동 개최하는 이번 월드컵을 앞두고 그가 노골적으로 보인 ‘친트럼프’ 행보도 논란이 됐다. 그는 지난해 12월 미국 워싱턴 DC에서 진행된 이번 월드컵 조추첨식에서 FIFA가 신설한 ‘평화상’을 도널드 트럼프 미국 대통령에게 줬다. 당시 FIFA 내부에서조차 상 신설과 선정 과정이 불투명했다는 문제가 제기됐다.이에 리세 클라베네스 노르웨이축구협회장은 최근 ‘FIFA 평화상’ 폐지를 공식 요구했고, 인권단체 페어스퀘어는 인판티노 회장이 정치적 중립 의무를 반복적으로 위반했다며 FIFA 윤리위원회에 공식 조사 요청을 제출했다.그럼에도 인판티노 회장은 “트럼프 대통령은 객관적으로 상을 받을 자격이 있다. 그는 국제 분쟁 해결과 인명 보호에 기여했다”며 기존 입장을 굽히지 않았다.