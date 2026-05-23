사무실서 흉기 휘둘러 지인 살해한 40대男 긴급 체포…가족에 범행 고백

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사무실서 흉기 휘둘러 지인 살해한 40대男 긴급 체포…가족에 범행 고백

이보희 기자
입력 2026-05-23 14:57
수정 2026-05-23 16:12
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세줄 요약
  • 서대문구 사무실서 지인 살해 혐의 체포
  • 범행 뒤 자택서 가족에 사실 고백
  • 가족 신고로 경찰 긴급 출동 및 검거
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경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


서울의 한 회사 사무실에서 지인을 흉기로 살해한 혐의를 받는 남성이 경찰에 붙잡혔다.

23일 서울 서대문경찰서는 40대 남성 A씨를 살인 혐의로 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 8시 30분쯤 서울 서대문구에 있는 지인 B씨의 사무실에서 흉기를 휘둘러 B씨를 숨지게 한 혐의를 받는다. 두 사람은 직장 동료는 아니며 서로 알고 지낸 사이인 것으로 파악됐다.

A씨는 범행 후 경기 안양시 동안구 소재 자택으로 돌아와 가족에게 범행 사실을 털어놨다.

경찰은 가족의 신고를 받고 출동해 A씨를 긴급 체포했다.



경찰은 구체적인 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.
이보희 기자
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