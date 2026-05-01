[속보]‘박왕열 마약 공급책’ 인천공항 도착… 태국서 강제송환

세줄 요약 ‘마약왕’ 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모씨가 태국에서 강제 송환돼 인천공항에 도착했다. 최씨는 텔레그램에서 ‘청담’ 등을 쓰며 2019년부터 100억원 상당 마약을 국내에 밀반입·유통한 혐의를 받는다. 박왕열 마약 공급책 최모씨 태국서 강제송환

인천공항 도착 뒤 입국 수속 거쳐 경찰 인계

필로폰 22㎏ 등 100억원대 마약 혐의

이미지 확대 ‘마약왕’ 박왕열에게 마약을 공급한 혐의를 받는 최모(51)씨가 1일 인천국제공항 입국장에서 경찰에 호송되고 있다. 박다운 수습기자 닫기 이미지 확대 보기 ‘마약왕’ 박왕열에게 마약을 공급한 혐의를 받는 최모(51)씨가 1일 인천국제공항 입국장에서 경찰에 호송되고 있다. 박다운 수습기자

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‘마약왕’으로 불리는 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모(51)씨가 1일 태국에서 강제 송환됐다.경찰에 따르면 텔레그램에서 ‘청담’, ‘청담사장’ 등의 활동명을 사용하던 최씨는 이날 오전 9시 8분 국적기 편으로 인천국제공항 제2터미널에 도착했다. 이후 입국 수속 절차를 거쳐 오전 9시 40분쯤 입국장에서 모습을 드러냈다.최씨는 2019년부터 필로폰 약 22㎏ 등 100억원 상당의 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의를 받는다. 해당 물량은 최대 70만회 투약이 가능한 규모다.최씨 활동명은 서울 청담동을 일컫는다. 최씨 가족은 청담동에 거액의 부동산을 보유하고, ‘슈퍼카’를 타고 다니는 등 호화 생활을 했던 것으로 전해졌다.