63년 만의 노동절…안민석, “교육현장 노동 존중받을 때 아이도 존중 배운다”

세줄 요약 안민석 경기도교육감 예비후보는 노동절을 맞아 교육현장에서도 노동 존중이 필요하다고 강조했다. 교사뿐 아니라 교육공무직, 학교비정규직, 급식·돌봄 인력의 처우와 고용안정을 함께 개선해야 한다고 밝혔다. 노동절 맞아 교육현장 노동 존중 강조

교사·교육공무직 처우 개선과 고용안정 제시

노동 존중이 아이 존중 교육의 출발점 주장

이미지 확대 안민석 경기도교육감 예비후보 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감 예비후보 SNS 캡처

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안민석 경기도교육감 예비후보가 노동절을 맞아 교육현장 노동 존중을 강조하며 교사 여건 개선 필요성을 제기하고, 교육공무직·학교비정규직 처우 개선 등 노동 여건 전반의 개선 방향을 제시했다.안 후보는 1일 자신의 페이스북(SNS)에 “올해부터 ‘근로자의 날’이 ‘노동절’로 바뀌었다”며 “노동을 단순한 역할이 아니라 권리와 존엄의 문제로 바라보자는 사회적 인식 변화가 반영된 결과”라고 평했다.그러면서 “교육현장도 다르지 않다”며 “교사뿐 아니라 교육공무직, 학교비정규직, 급식실과 돌봄 인력, 행정과 안전을 책임지는 다양한 인력이 각자의 자리에서 역할을 나누며 교육을 함께 만들어가고 있다”고 밝혔다.이어 “이들의 책임과 헌신 위에서 교육현장이 유지되고 있지만, 여전히 처우의 격차와 고용의 불안이 남아 있는 것도 현실”이라며 “교육현장의 노동 여건을 다시 돌아봐야 한다”고 강조했다.그는 “최근 체험학습 등 교육활동 과정에서 교사의 부담이 과도하게 작용하고 있는지 점검해야 한다는 목소리도 나오고 있다”며 “교육현장의 노동 여건과 책임 구조를 함께 살펴봐야 할 시점”이라고 설명했다.안 예비후보는 또 “교육공무직과 학교비정규직의 고용안정과 처우 개선을 추진하고, 학교 운영에 참여할 수 있는 구조를 만들겠다”며 “교사 역시 권리를 보장받고 교육에 집중할 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 덧붙였다.마지막으로 “교육현장의 노동이 존중받을 때 아이들도 존중을 배운다”며 “노동을 존중하는 사회, 경기교육에서부터 반드시 바로 세우겠다”고 약속했다.