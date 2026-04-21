‘여행용 가방 시신’ 참극에… 대구시, 취약계층 학대 예방 긴급 점검

이미지 확대 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장이 지난 20일 오후 대구시청 산격청사에서 ‘취약계층 학대예방을 위한 지원체계 점검회의’를 주재하고 있다. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장이 지난 20일 오후 대구시청 산격청사에서 ‘취약계층 학대예방을 위한 지원체계 점검회의’를 주재하고 있다. 대구시 제공

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대구시가 취약계층 학대 예방을 위한 대책 마련에 나섰다. 최근 사위가 장모를 무차별 폭행해 살해한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 유기한 사건이 발생하자 대응체계 점검에 나선 것이다.21일 대구시에 따르면 김정기 시장 권한대행 행정부시장은 전날 ‘취약계층 학대예방을 위한 지원체계 점검회의’를 주재했다.이번 회의는 최근 지역에서 사회적 고립과 정신건강 문제가 늘면서 학대 발생 위험이 증가하고 범죄로 이어지는 사례가 발생하자 학대 예방과 조기 발견, 긴급 대응, 사후관리로 이어지는 대응체계 전반을 점검하기 위해 마련됐다.시는 대상별 특성을 고려한 감시망 구축과 학대 발생 시 구호와 빠른 사후 관리가 이뤄질 수 있도록 단계별 대응체계를 강화하기로 했다. 이를 위해 학대예방경찰관(APO)과 협력해 학대 위험요인을 사전 차단하고 어르신 대상 찾아가는 이동상담소 등을 운영한다.이와 함께 학대 사건이 발생하면 신속한 구호를 위한 민·관·경 간 협력체계도 공고히 한다. 지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원, 즐거운생활지원단 등 지역사회 인적망을 활용해 공동체 예방 활동 확산에도 집중한다.앞서 이달 초 발생한 여행용 가방 시신 발견 사건의 피해자는 사위 조재복(26)으로부터 지난 2월부터 지속적인 학대를 당했으나 제대로 된 병원 치료나 신고 한 번 하지 못한 채 변을 당했다. 이에 전문가들은 숨진 피해자가 보호 사각지대에 놓여 있어 신고가 어려웠다고 분석했다.김 대행은 “학대로 고통받는 이가 없는 안전한 대구를 만들기 위해, 공공-민간-지역공동체 간 유기적 협력을 강화하겠다”고 말했다.