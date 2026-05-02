김부겸 “한 달간 느낀 대구 민심은 ‘절박함’…이번엔 바뀌어야 한다”

세줄 요약 김부겸 전 총리는 대구 수성못을 돌며 한 달간 느낀 민심이 절박함이었다고 했다. 시민들은 후보를 잘 몰라도 이번에는 바뀌어야 한다고 말했고, 그는 대구가 돌파구를 찾으려면 자신이 필요하다고 강조했다. 대구 민심, 절박함과 변화 요구로 요약

수성못 돌며 시민 반응 직접 청취

대구 돌파구 위해 자신 필요성 강조

이미지 확대 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 2일 대구 수성구 두산동에 있는 수성못에서 시민과 악수를 하고 있다. 2026. 5. 2. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 2일 대구 수성구 두산동에 있는 수성못에서 시민과 악수를 하고 있다. 2026. 5. 2. 대구 민경석 기자

이미지 확대 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 2일 대구 수성구 두산동에 있는 수성못에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 김 전 총리, 박정권 대구 수성구청장 후보, 김부겸 캠프 공동선대위원장을 맡은 권칠승 의원. 2026. 5. 2. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 2일 대구 수성구 두산동에 있는 수성못에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 김 전 총리, 박정권 대구 수성구청장 후보, 김부겸 캠프 공동선대위원장을 맡은 권칠승 의원. 2026. 5. 2. 대구 민경석 기자

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더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 2일 “출마 선언 이후 한 달이 지나면서 느낀 대구 민심은 절박함이었다”고 소회를 밝혔다. 그는 이날 대구 지역 대표 휴식처인 수성못을 돌며 민심 공략에 나섰다.김 전 총리는 이날 대구 수성구 두산동에 있는 수성못에서 ‘출마 선언 이후 한 달 동안 느낀 대구 민심이 어땠느냐’는 취재진의 질문에 “시민들이 제가 누군지 모르고도 ‘이번에는 바뀌어야 한다’는 말씀을 하신다”며 이같이 답했다. 그러면서 “그건 그만큼 ‘대구가 이래선 안 된다’는 생각을 갖고 계시고 절박함이 나타난 표현”이라고 덧붙였다.그는 이어 “보수 정당이 ‘보수가 뭉치자’는 이야기를 해도 (시민들에게) 별로 안 먹히는 이유 중 하나가 대구의 아들, 딸들이 지역을 떠나는 게 냉정한 현실이기 때문”이라고 말했다.한 달 정도 남은 지방선거까지 어떤 방식으로 지지를 호소할 것인지를 묻는 말에는 “시민들이 느끼는 답답함과 간절함을 어떻게든 드러내실 수 있게 하는 게 최고의 선거 전략”이라며 “대구가 돌파구를 마련하기 위해선 집권 여당 후보인 김부겸이 이 시기에는 꼭 필요하다는 점을 강조하는 데 최선을 다할 것”이라고 강조했다.보수 진영에 몸담고 있던 인사들이 캠프에 잇따라 합류한 데 대해선 “그분들이 정치적 색깔보다는 대구를 바꾸는 데 기여하기 위해 저를 선택하신 것 같다”면서 “정치적 선택이라기보다는 이 시기에 대구를 살리는 데 김부겸이라는 사람을 중심으로 에너지를 모아야겠다는 결심에 따른 의지로 느껴진다”고 설명했다.김 전 총리는 또 국민의힘 소속인 주호영 국회부의장이 자신을 향해 ‘대구를 위해 진심 전력을 다해 달라’고 덕담한 데 대해선 “오랫동안 정치를 해온 선후배 사이에서 해준 덕담이라고 본다”며 “그것 때문에 오해도 받은 걸로 알고 있는데 6선에 국회부의장까지 한 분인 만큼 대구 시정을 맡으면 대구 발전을 위해 혼신의 힘을 기울여 달라는 우정 어린 충고라고 생각한다”고 답했다.그는 추경호 전 경제부총리의 의원직 사퇴로 치러질 대구 달성군 국회의원 보궐선거에 국민의힘이 이진숙 전 방송통신위원장을 공천한 것을 두고는 “상대편의 정치적 결정에 대해 제가 입을 대는 건 적절치 않다”고 말을 아꼈다.