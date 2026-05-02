23세 우크라이나 유학생, 韓 ‘미스 춘향’ 됐다…“춘향 미”

세줄 요약 제96회 글로벌 춘향선발대회에서 김하연씨가 춘향 진을 차지했고, 우크라이나 유학생 리나씨가 춘향 미에 선정됐다. 입상자들은 2일 남원시 홍보대사로 위촉돼 춘향 정신과 남원 문화자산을 알리는 역할을 맡았다. 김하연씨, 제96회 글로벌 춘향선발대회 진 수상

우크라이나 유학생 리나씨, 춘향 미 선정

입상자들, 남원시 홍보대사로 공식 위촉 예정

이미지 확대 제96회 글로벌 춘향선발대회에서 ‘춘향 미’로 뽑인 우크라이나 유학생 리나. 남원 춘향제 공식 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 제96회 글로벌 춘향선발대회에서 ‘춘향 미’로 뽑인 우크라이나 유학생 리나. 남원 춘향제 공식 소셜미디어(SNS) 캡처

이미지 확대 미스 춘향 진 김하연, 선 이소은, 미 리나. 미스춘향선발대회 공식홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미스 춘향 진 김하연, 선 이소은, 미 리나. 미스춘향선발대회 공식홈페이지 캡처

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제96회 글로벌 춘향선발대회에서 김하연(22·경기 파주)씨가 ‘춘향 진’에 오르며 최고 전통미인 자리를 차지한 가운데 우크라이나 유학생이 ‘춘향 미’로 뽑혀 화제다.2일 남원시에 따르면 지난달 30일 전북 남원시 광한루원 앞 특설무대에서 열린 이번 대회에서 김씨는 단아한 자태와 지성미를 앞세워 최고 점수를 받았다. 그는 한양대 무용학과 출신으로, 무대 위에서 안정된 표현력과 전통미를 고루 갖췄다는 평가를 받았다.김씨는 “최고의 미의 대전에서 진의 영광을 차지해 너무 기쁘고 행복하다”며 “춘향 정신과 남원 문화자산을 널리 알리는 홍보대사가 되겠다”고 포부를 밝혔다.선에는 이소은(27·서울·서울대 졸), 미에는 리나(23·우크라이나·경북대 대학원), 정에는 김도현(19·서울·동국대), 숙에는 김서원(22·전북 전주·한국예술종합대 무용원), 현에는 이현아(20·서울·한양여자대) 씨가 각각 이름을 올렸다.특별상인 글로벌 앰버서더에는 엘로디 유나 불라동(25·스위스·로잔호텔대), 안젤라 보셰네(18·캐나다·오타와대)씨가 선정됐으며, 기업후원상은 강민선(21·경기 의정부시·숭실대), 김민주(24·서울·중앙대 졸)씨가 뽑혔다. 우정상은 조유주(22·경기 성남시·서울예술대)씨가 차지했다.글로벌 춘향선발대회 본선에서 입상한 춘향 진·선·미·정·숙·현과 글로벌 앰버서더상 2명, 기업후원상 2명은 2일 남원시 홍보대사로 공식 위촉된다.춘향선발대회는 춘향제의 하이라이트로, 배우 최란(1979년)·박지영(1988년)·오정해(1992년)·윤손하(1994년) 등 연예인들을 대거 배출한 미인대회다.대회의 세계화를 위해 2024년부터 외국인에게도 문호를 개방하며 이름을 글로벌 춘향선발대회로 바꿨다. 지난해에는 에스토니아 유학생이 ‘춘향 현’에 뽑혔고, 올해는 우크라이나 유학생이 ‘미’에 선정되며 국제적 행사로서의 색채를 더욱 강화하고 있다.