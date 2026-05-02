고지원, KLPGA투어 DB 위민스 챔피언십 3일 연속 선두

세줄 요약 고지원이 KLPGA투어 DB 위민스 챔피언십 3라운드까지 합계 8언더파로 선두를 유지했다. 유현조가 1타차, 김민솔과 콩끄라판이 2타차로 따라붙으며 최종일 우승 경쟁이 한층 치열해졌다. 고지원, 사흘 연속 선두 유지

유현조·김민솔·콩끄라판 추격

최종일 와이어투와이어 우승 도전

이미지 확대 티샷하기 전 바람의 방향과 강도를 점검하는 고지원. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 티샷하기 전 바람의 방향과 강도를 점검하는 고지원. KLPGA 제공.

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고지원이 한국여자프로골프(KLPGA)투어 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억원)에서 사흘 연속 선두를 달렸다.고지원은 2일 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 2타를 잃었지만 합계 8언더파 208타로 순위표 맨 윗줄을 지켰다.첫날부터 3라운드까지 선두를 달린 고지원은 지난달 5일 더 시에나 오픈에 이어 시즌 두번째 와이어투와이어 우승을 바라보게 됐다.하지만 2위를 5타차로 앞섰던 넉넉하던 여유가 사라진데다 쟁쟁한 선수들의 추격을 받아 우승을 장담할 수 없는 처지에 몰렸다.작년에 대상을 받았던 유현조는 4언더파 68타를 때려 고지원을 1타차로 따라 붙었다.지난 12일 iM금융 오픈에서 정상에 올랐던 신예 김민솔도 4언더파 68타를 쳐 2타차 공동3위(6언더파 210타)로 올라섰다.태국, 대만, 일본 등 아시아 각국에서 40번 넘게 우승한 빳차라쭈타 콩끄라판(태국)도 3언더파 69타를 치며 2타차 공동3위로 우승 경쟁에 뛰어 들었다.고지원은 “격차가 크든 작든 큰 차이는 없다. 오히려 타수 차가 좁혀졌기에 더 몰입할 수 있을 것 같다. 너무 지키려고만 하면 골프가 더 힘들어지기 때문에, 평소와 똑같은 마음으로 임하려 한다”고 말했다.유현조는 “올 시즌 초반에 성적이 좋지 않았던 이유가 ‘잘하고 싶다’는 조급함과 욕심 때문이었다는 것을 깨달았다. 지난 대회부터 마음을 비우고 쳤더니 오히려 성적이 좋아졌다. 내일도 욕심내기보다 3일 내내 그랬던 것처럼 웃으면서 즐겁게 치고 싶다”고 다짐했다.김민솔은 “내일은 미세한 차이가 승부를 가를 것이다. 좋아하는 코스이기 때문에 내일도 차분히 기다리다 보면 반드시 기회가 올 것이라 믿고 최선을 다하겠다”고 의욕을 보였다.