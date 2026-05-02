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50대, 신호위반 좌회전…직진 이륜차 ‘사망’ 날벼락

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-05-02 13:43
수정 2026-05-02 14:20
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세줄 요약
  • 부산 서구 보문교차로서 신호위반 사고 발생
  • 50대 승용차가 좌회전 중 오토바이 충돌
  • 30대 오토바이 운전자 병원 이송 뒤 사망
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2일 부산 서부경찰서에 따르면 전날 오후 9시 53분쯤 서구 서대신동 보문교차로에서 A(50대)씨가 몰던 승용차가 오토바이를 들이받았다. 2026.5.2 부산 서부경찰서
2일 부산 서부경찰서에 따르면 전날 오후 9시 53분쯤 서구 서대신동 보문교차로에서 A(50대)씨가 몰던 승용차가 오토바이를 들이받았다. 2026.5.2 부산 서부경찰서


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2일 부산 서부경찰서에 따르면 전날 오후 9시 53분쯤 서구 서대신동 보문교차로에서 A(50대)씨가 몰던 승용차가 오토바이를 들이받았다. 2026.5.2 부산 서부경찰서
2일 부산 서부경찰서에 따르면 전날 오후 9시 53분쯤 서구 서대신동 보문교차로에서 A(50대)씨가 몰던 승용차가 오토바이를 들이받았다. 2026.5.2 부산 서부경찰서


부산에서 신호위반 승용차가 오토바이를 들이받는 사고가 발생했다.

2일 부산 서부경찰서에 따르면 전날 오후 9시 53분쯤 서구 서대신동 보문교차로에서 A(50대)씨가 몰던 승용차가 오토바이를 들이받았다.

이 사고로 오토바이 운전자 B(30대)씨가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

경찰은 A씨가 신호를 위반해 좌회전을 하던 중 사고를 낸 것으로 보고 정확한 경위 등을 조사하고 있다.
권윤희 기자
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