경북교육감 선거 ‘정당 마케팅’ 잇따라…정치 중립 훼손 지적도

세줄 요약 경북교육감 선거를 앞두고 후보들이 국민의힘과 민주당을 떠올리게 하는 점퍼와 사진으로 정당 마케팅에 나선다. 보수·진보 성향을 노골적으로 드러내자 교육감 선거의 정치적 중립이 흔들린다는 비판이 나온다. 경북교육감 후보들, 정당 연상 마케팅 논란

붉은·파란 점퍼와 사진으로 성향 노골화

정치 중립 훼손 우려와 학부모 비판 확산

이미지 확대 경북교육감 선거에 출마한 김상동 전 경북대 총장이 지난 1일 박정희 전 대통령 생가를 참배하고 이철우 경북지사와 추경호 전 경제부총리, 김장호 구미시장 등 국민의힘 소속 지방선거 출마자들과 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 배낙호 김천시장, 김상동 전 총장, 김장호 구미시장, 추경호 전 경제부총리, 이철우 경북지사, 김병삼 영천시장 예비후보, 정재화 박정희대통령 생가보존회 이사장. 김병삼 예비후보 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 경북교육감 선거에 출마한 김상동 전 경북대 총장이 지난 1일 박정희 전 대통령 생가를 참배하고 이철우 경북지사와 추경호 전 경제부총리, 김장호 구미시장 등 국민의힘 소속 지방선거 출마자들과 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 배낙호 김천시장, 김상동 전 총장, 김장호 구미시장, 추경호 전 경제부총리, 이철우 경북지사, 김병삼 영천시장 예비후보, 정재화 박정희대통령 생가보존회 이사장. 김병삼 예비후보 페이스북

이미지 확대 보수성향 경북교육감 후보인 임종식 교육감과 한은미 경상북도미래교육연구원장. 페이스북 캡쳐 닫기 이미지 확대 보기 보수성향 경북교육감 후보인 임종식 교육감과 한은미 경상북도미래교육연구원장. 페이스북 캡쳐

이미지 확대 진보성향 경북교육감 후보인 이용기 전 전교조 경북지부장. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 진보성향 경북교육감 후보인 이용기 전 전교조 경북지부장. 서울신문DB

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6·3 지방선거와 함께 치러지는 전국 시·도 교육감 선거를 앞두고 경북교육감 후보들 사이에서 특정 정당 마케팅이 잇따르고 있다. 이를 두고 교육감 후보들이 표면적으로라도 지켜야 할 정치적 중립이 훼손된다는 우려가 나온다.2일 지역 정치권과 교육계에 따르면 경북교육감 예비후보 중 보수 성향으로 분류되는 인물은 김상동 전 경북대 총장과 임종식 교육감, 한은미 경상북도미래교육연구원 원장 등이다. 진보 성향 후보로는 이용기 전 전국교직원노동조합 경북지부장이 나섰다.임 교육감과 김 전 총장, 한 원장은 모두 ‘국민의힘 마케팅’에 열중하고 있다. 선거 운동용 점퍼도 국민의힘 상징색과 같은 붉은색으로 맞췄다. 이 전 지부장은 민주당을 연상케 하는 파란 점퍼를 입고 표심을 공략하고 있다. 이들 모두 정치적인 성향을 노골적으로 드러낸 셈이다.보수 성향 후보들의 경우 사실상 국민의힘 후보와 함께 선거운동을 하는 것 아니냐는 지적도 나온다. 실제로 각 캠프 관계자나 지지자들은 교육감 후보와 이 지사가 함께 찍은 사진을 사회관계망서비스(SNS) 등에 적극적으로 공유하고 있어서다.특히, 김 전 총장은 지난 1일 이철우 경북지사와 대구시장 후보로 나선 추경호 전 경제부총리, 김장호 구미시장 등 국민의힘 소속 지방선거 후보들이 박정희 전 대통령 생가를 참배할 때 기념촬영까지 함께해 뒷말이 나왔다. 임 교육감과 한 원장도 같은 시간 박 전 대통령 생가를 방문한 것으로 알려졌다.같은 보수 성향 후보로 분류되지만 흰색 점퍼를 입고 독자적으로 대구시교육감 선거운동에 나선 강은희 교육감과는 대조적인 모습이다.이에 대해 지역 정치권 관계자는 “교육감 후보들이 소속 정당만 없을 뿐이지 붉은색 점퍼를 입는 등 사실상 러닝메이트를 자처하고 있다”며 “이는 정치적 중립을 지켜야 한다는 대원칙을 무시한 것처럼 보일 수 있다”고 지적했다.학부모들 사이에서도 우려의 목소리가 나온다. 경북 구미에 사는 박모(42)씨는 “보수, 진보 성향으로 후보가 나뉘어 있는 걸 다들 알고는 있지만 정당 공천을 금지한 건 교육이 정치의 영향을 받지 않게 하기 위함 아니냐”며 “후보들이 특정 정당색을 나타내기 이전에 우리 아이들을 더 많이 생각하는 교육 전문가로서의 모습을 보여줬으면 좋겠다”고 말했다.