민형배 의원, ‘한국한식대학교 설치법’ 대표 발의

“남도의 맛을 세계의 기준으로…중남권 K-푸드 산업 거점 육성”

교육·연구·산업·수출까지 통합…한식 세계화 전략 중심축 구축

이미지 확대 민형배 국회의원 닫기 이미지 확대 보기 민형배 국회의원

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보인 민형배 국회의원(광주 광산구을)이 20일 한식 산업의 체계적 육성과 전문인력 양성을 위한 ‘한국한식대학교 설치법안’을 대표 발의했다고 밝혔다.이번 법안에 따르면 한국한식대학교는 농림축산식품부 소속 특수법인 대학으로 설립되며, 본부는 전남광주통합특별시에 두게 된다. 국가와 공공기관의 지원 아래 교육·연구·산학협력을 통합한 한식 전문 고등교육기관으로 운영될 예정이다.한국한식대학교는 특정 캠퍼스 중심이 아닌 중남권 전체를 하나의 교육·연구·실증·산업 현장으로 연결하는 구조로 추진된다. 이를 통해 농업·수산업·식품가공·바이오·관광·외식·수출이 결합된 K-푸드 산업 생태계를 구축한다는 구상이다.또한 조리교육을 넘어 식재료·발효·영양·건강, 푸드테크·기능성 식품, 외식·관광·브랜드·수출까지 아우르는 통합형 고등교육·연구 플랫폼으로 설계되며, 국제 교육기관 및 글로벌 네트워크와 연계한 협력 모델도 함께 추진된다.민 의원은 “지금 세계는 K-컬처를 통해 한국을 만나고 있고, 그 중심에는 언제나 음식이 있다”며 “한식은 더 이상 유행이 아니라 산업이자 국가 경쟁력”이라고 강조했다.민 의원은 특히 이번 법안을 단순한 교육정책이 아닌 지역 발전 전략과 연계된 핵심 과제로 제시했다. 그는 “그동안 지역은 식재료를 공급하고, 기준과 브랜드는 외부가 가져가는 구조였다”며 “이제는 생산지인 전남광주가 한식의 기준을 만들고 산업과 인재를 동시에 키워야 한다”고 밝혔다.민 의원은 “한국한식대학교는 청년 일자리와 지역 산업, 먹거리 주권까지 함께 바꾸는 정책”이라며 “농어민은 더 높은 부가가치를 얻고, 청년은 지역에서 배우고 창업하고 정착할 수 있는 구조를 만들겠다”고 밝혔다.