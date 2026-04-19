정원오 “반드시 승리해 이재명 정부의 성공 뒷받침”

서울 48개 지역위원장 ‘원팀 선대위’ 회동
“오세훈, 서울시장 아닌 당 대표 출마 선언”
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정원오 민주당 서울시장 후보
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 19일 서울 노원구 불암산 나비정원에서 열린 2026 불암산 철쭉제를 찾아 시민들과 인사하고 있다.
뉴시스
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 19일 서울 지역 48개 지역위원장단과 만나 선거대책위원회 구성과 향후 서울시장 선거 방향, 정책 현안을 논의했다.
정 후보 측은 이날 오후 서울 중구 태평로 태평빌딩 선대위 3층 회의실에서 최기상(금천구·재선) 서울시당 위원장 권한대행을 비롯한 48개 지역위원장 등과 간담회를 가졌다고 밝혔다. 오세훈 서울시장이 전날 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보로 확정된 이튿날 즉각 ‘원팀 선대위’ 준비에 나선 것이다.
이 자리에서 정 후보는 “어제 오세훈 시장의 일성이 보수 재건, 이재명 대통령과 정면 승부하겠다는 것이어서 너무 놀랐다”면서 “서울시장 출마 선언이 아닌 당 대표 출마 선언, 대권 후보 출마 선언으로 서울 시민을 4년 내내 불편하고 불안하게 만들겠다는 것”이라고 비판했다.
이어 “그 얘기를 듣고 더욱더 전열을 가다듬었다. 반드시 승리해 이재명 정부의 성공을 뒷받침하고 서울 시민의 일상을 든든하게 뒷받침하겠다”며 “시민의 행복을 위해서 서울의 발전을 위해서도 당선되어야 할 이유가 더 분명해졌다”고 강조했다.
김용일 서울시의원, 서대문구 장애인 한가족 한마당 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 16일 홍제천 폭포마당 및 폭포광장에서 열린 ‘제46회 장애인의 날 기념 서대문구 장애인 한가족 한마당’에 참석했다고 밝혔다. 이번 행사는 제46회 장애인의 날을 기념해 장애인에 대한 이해를 높이고 장애인의 재활 의욕을 고취하기 위해 마련됐다. ‘행복 300% 도전, 우리 서대문’이라는 슬로건 아래 진행된 행사에는 지역 장애인과 가족, 자원봉사자 등 수많은 시민이 참여해 성황을 이뤘다. 김 의원은 따뜻한 봄 햇살 아래 홍제천 변에 마련된 26개의 체험 및 홍보 부스를 일일이 방문했다. 특히 ‘햇살아래’ 등 각 부스에서 활동하는 자원봉사자들의 노고에 깊은 감사를 표하고, 행사에 참여한 장애인들과 손을 맞잡으며 소중한 마음을 나눴다. 이어 장애인들이 겪는 실질적인 어려움에 대해 깊은 공감을 표하며, 장애인, 특히 외부 활동이 어려운 은둔 장애인들이 사회로 나와 더 신나고 재밌게 생활할 수 있는 환경 조성이 시급하다고 강조했다. 그러면서 이들의 실질적인 삶의 질 향상을 위해 서울시의회 차원에서 체감도 높은 정책을 개발하고 말뿐이 아닌 신뢰를 더하기 위해 예
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정 후보는 지역위원장에게 뭉쳐달라고 요청했다. 그는 “지역위원장은 시민들이 원하는 것이 무엇인지 잘 알고 있다”면서 “그런 내용을 그대로 녹여서 우리 캠프의 생각이 되도록 해야 천만 시민을 대표할 수 있는 힘이 생긴다”고 당부했다.
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