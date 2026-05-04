[포토] ‘형형색색’ 색 축제

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가자들이 색가루를 뿌리며 축제를 즐기고 있다.