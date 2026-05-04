조코비치·나달 뛰어넘은 신네르…마스터스 1000 5연속 우승 새역사

세줄 요약 세계 1위 얀니크 신네르가 마드리드오픈 결승에서 츠베레프를 57분 만에 2-0으로 꺾고 우승했다. 마스터스 1000 대회 5연속 우승으로 나달과 조코비치의 기록을 넘어섰고, 프랑스오픈에서 커리어 그랜드슬램에 도전한다. 신네르, 마드리드오픈 결승서 츠베레프 완파

마스터스 1000 대회 5연속 우승 새 기록

프랑스오픈서 커리어 그랜드슬램 도전

이미지 확대 츠베레프 축하받는 신네르 얀니크 신네르(1위·이탈리아, 왼쪽)가 3일(현지 시간) 스페인 마드리드에서 열린 ATP 마스터스 1000 무투아 마드리드 오픈 단식 정상에 오른 후 알렉산더 츠베레프(3위·독일)로부터 축하 세례를 받고 있다. 신네르는 결승에서 츠베레프를 2-0(6-1 6-2)으로 꺾고 우승하며 사상 첫 마스터스 1000 5연속 우승의 새 기록을 썼다. 이 기록은 노바크 조코비치(4위·세르비아)와 라파엘 나달(은퇴·스페인)의 4회 우승을 넘어선 기록이다. 2026.05.04. 마드리드 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 츠베레프 축하받는 신네르 얀니크 신네르(1위·이탈리아, 왼쪽)가 3일(현지 시간) 스페인 마드리드에서 열린 ATP 마스터스 1000 무투아 마드리드 오픈 단식 정상에 오른 후 알렉산더 츠베레프(3위·독일)로부터 축하 세례를 받고 있다. 신네르는 결승에서 츠베레프를 2-0(6-1 6-2)으로 꺾고 우승하며 사상 첫 마스터스 1000 5연속 우승의 새 기록을 썼다. 이 기록은 노바크 조코비치(4위·세르비아)와 라파엘 나달(은퇴·스페인)의 4회 우승을 넘어선 기록이다. 2026.05.04. 마드리드 AP 뉴시스

이미지 확대 신네르, 츠베레프 꺾고 마드리드 오픈 정상 얀니크 신네르(1위·이탈리아)가 3일(현지 시간) 스페인 마드리드에서 열린 ATP 마스터스 1000 무투아 마드리드 오픈 단식 정상에 올라 트로피와 함께 포즈를 취하고 있다. 신네르는 결승에서 알렉산더 츠베레프(3위·독일)를 2-0(6-1 6-2)으로 꺾고 사상 첫 마스터스 1000 5연속 우승의 새 기록을 썼다. 이 기록은 노바크 조코비치(4위·세르비아)와 라파엘 나달(은퇴·스페인)의 4회 우승을 넘어선 기록이다. 2026.05.04. 마드리드 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 신네르, 츠베레프 꺾고 마드리드 오픈 정상 얀니크 신네르(1위·이탈리아)가 3일(현지 시간) 스페인 마드리드에서 열린 ATP 마스터스 1000 무투아 마드리드 오픈 단식 정상에 올라 트로피와 함께 포즈를 취하고 있다. 신네르는 결승에서 알렉산더 츠베레프(3위·독일)를 2-0(6-1 6-2)으로 꺾고 사상 첫 마스터스 1000 5연속 우승의 새 기록을 썼다. 이 기록은 노바크 조코비치(4위·세르비아)와 라파엘 나달(은퇴·스페인)의 4회 우승을 넘어선 기록이다. 2026.05.04. 마드리드 AP 뉴시스

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남자프로테니스(ATP)투어 단식 세계랭킹 1위 얀니크 신네르(25·이탈리아)가 마드리드오픈(총상금 823만 5540유로·약 142억원) 정상에 오르며 사상 첫 마스터스 1000 대회 5연속 우승의 새 역사를 썼다.신네르는 4일(한국시간) 스페인 마드리드에서 끝난 이 대회 단식 결승에서 알렉산더 츠베레프(독일·3위)를 57분 만에 2-0(6-1 6-2)으로 완파했다. 우승 상금으로는 100만 7165유로(약 17억 4000만원)를 거머쥐었다.최근 23연승을 내달린 신네르는 지난해 11월 파리 마스터스, 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로에 이어 이번 마드리드 대회까지 마스터스 1000 등급 5개 대회의 우승 트로피를 모두 쓸어담았다. 아울러 마스터스 1000 대회 4회 연속 우승을 각각 기록했던 라파엘 나달(은퇴·스페인)과 노바크 조코비치(4위·세르비아)의 기록도 넘어섰다.손목 부상으로 카를로스 알카라스(2위·스페인)가 불참한 이번 대회에서 신네르를 위협할 상대는 없었다. 결승전 역시 신네르의 압도적인 독무대였다. 첫 서브를 에이스로 꽂아넣으며 경기를 시작한 그는 츠베레프 쪽 코트 구석구석을 공략하며 흔들었고, 츠베레프는 수비에 급급해하다 무너졌다.신네르는 우승 뒤 “언젠가는 성적이 떨어질 수도 있는데, 그건 정상적인 일이다”라면서도 “나는 계속해서 나 자신을 믿어온 게 매우 기쁘다. 매일 모든 훈련에 나서 규율을 지키려 노력하고 있다”고 말했다.이날까지 신네르에게 9연패를 당한 츠베레프는 “신네르와 다른 선수들 사이엔 큰 격차가 있다”며 실력 차를 인정한 뒤 “(그가) 가끔은 좀 쉬어서 우리 같은 ‘보통 선수’들에게도 기회를 주면 좋겠다”고 패배의 아픔을 유머로 달랬다.절정의 기량에 오른 신네르는 다음 달 열리는 프랑스오픈에서 4대 메이저 대회(호주·프랑스·US오픈·윔블던)를 모두 제패하는 ‘커리어 그랜드슬램’에 도전한다.