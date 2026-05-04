경북 포항시, 시티투어로 체류형 관광 활성화…코스·접근성 개편

세줄 요약 포항시가 5월부터 2026년 포항관광 시티투어를 본격 운영한다. 화·목·토요일에 집중하고, 1박 2일·단체·퐝퐝코스·여름 한정코스로 나눠 관광 수요에 맞춘다. 퐝퐝코스는 남·북구 코스를 통합해 주요 명소를 한 번에 둘러보게 했고, 최소 인원도 낮춰 접근성을 높인다. 5월부터 포항관광 시티투어 본격 운영

화·목·토 집중, 코스 유형 세분화

접근성 개선으로 체류형 관광 확대

이미지 확대 경북 포항관광 시티투어 포스터. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항관광 시티투어 포스터. 포항시 제공

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경북 포항시가 관광객 유치 확대와 체류형 관광 활성화를 위해 5월부터 ‘2026년 포항관광 시티투어’를 본격 운영한다.시는 올해부터 관광 수요가 높은 화·목·토요일에 시티투어를 집중 운영하고, 유형별로는 1박 2일, 30인 단체, 퐝퐝코스(평일 예약형, 주말 순환형), 여름 한정코스(7~8월 운영) 등으로 구성한다고 4일 밝혔다.우선 시티투어 기본 운영 형태인 ‘퐝퐝 코스’는 기존 남·북구로 분리 운영한 코스를 하나로 통합했다. ▲구룡포 일본인 가옥거리 ▲과메기박물관 ▲호미곶광장 ▲죽도시장 ▲영일대해수욕장 ▲스페이스워크 등 주요 관광지를 한 번에 둘러볼 수 있도록 단일 코스로 개편했다.이용객 접근성을 높이기 위해 최소 인원 기준도 완화했다. 퐝퐝 코스 평일 예약형의 경우 기존 15인에서 10인, 단체코스는 35인에서 30인으로 낮췄다. 특히 주말 순환형은 최소 인원 제한을 폐지해 적은 인원으로도 시티투어를 자유롭게 이용할 수 있다. 올해부터는 코레일 연계 예약시스템도 도입한다. 열차 승차권 예매 시 시티투어 상품을 함께 예약할 수 있다.이용 요금은 성인 기준 1박 2일 코스 1만 5000원, 퐝퐝코스와 여름 한정코스는 1만원이다. 예약 및 문의는 포항문화관광 홈페이지 ‘퐝퐝여행’에서 할 수 있다.이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “올해 시티투어는 주요 관광지 중심으로 코스를 개편하고 관광객의 이용 편의를 개선해 접근성을 대폭 확대했다”며 “전통시장과 지역 골목 상권 방문을 통해 관광객의 소비를 촉진하는 등 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 운영하겠다”고 말했다.