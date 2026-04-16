서울시, 1조 8796억 들여 ‘아이돌봄’ 틈새 메운다

방학 중 점심 걱정 끝 ‘방학 점심캠프’ 신설
‘하원특화 전담 아이돌봄사’ 등도 신규 도입
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서울시 ‘서울아이 동행(童幸) 업(UP) 프로젝트’ 비전체계도.
서울시 제공
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서울시가 방학 중 초등학생 자녀의 점심 문제를 해결하기 위한 ‘방학 점심캠프’를 새로 운영하는 등 2030년까지 총 1조 8796억원을 투입해 ‘아이돌봄’ 인프라를 확충한다고 16일 밝혔다.
오세훈 서울시장은 이날 시청에서 기자설명회를 열고 이런 내용을 담은 ‘서울아이 동행(童幸) 업(UP) 프로젝트’를 발표했다. 오 시장은 “시는 아이는 행복하고 부모는 안심할 수 있도록 아이돌봄을 전면 업그레이드하고 아이들 웃음소리가 서울 전역에 울려 퍼질 때까지 부모의 마음으로 현장을 살피겠다”고 말했다.
이번 프로젝트는 지역아동·키움센터, 서울형 키즈카페 등 내 집 근처에서 언제든 이용할 수 있는 아이돌봄 인프라를 확충하고 아이들 몸·마음 건강과 성장을 지원하도록 돌봄시설의 기능을 더하는 게 핵심이다. 이를 위해 4대 분야 16개 핵심과제를 추진한다. 4대 분야는 ①내 집 근처 아이동행UP ②틈새‧밀착 아이동행UP ③배움 더하기 아이동행UP ④몸·마음건강 아이동행UP이다.
이번 여름방학부터 운영하는 ‘방학 점심캠프’(가칭)는 지역아동·키움센터 200곳에서 4000명을 대상으로 시범운영 후 2030년까지 1만 2000명 규모로 늘린다. 캠프는 방학 중 아이들이 지역아동·키움센터에서 건강한 식단으로 구성된 점심식사와 함께 식습관 교육, 건강체조, 독서 같은 돌봄·놀이·학습 프로그램을 이용할 수 있는 통합형 돌봄 프로그램이다.
시는 지역아동·키움센터, 서울형 키즈카페가 전체 행정동(총 427곳)당 최소 1곳 이상 운영될 수 있도록 기존 911곳에서 2030년까지 총 1258곳으로 확충한다. 행정동 수 대비 센터 수가 50% 미만인 자치구(중구·용산·서대문·마포·성동), 돌봄 취약지역, 지역아동센터 미설치 동에 우선 확충될 수 있도록 한다. 권역별로 개별 지역아동센터를 지원하는 허브 역할을 할 ‘거점형’ 지역아동센터 4곳은 새롭게 설치한다. 내 집 근처에서 저렴한 가격으로 이용할 수 있는 ‘서울형 키즈카페’는 2027년 말까지 기존보다 2배 가까이 늘어난 총 404곳으로 늘린다.
김용일 서울시의원, 이커머스 여성 취·창업 활성화 특위 비더비 여성 기업 및 일자리 교육기관 간담회 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 14일 열린 이커머스 시장의 여성 인력 취·창업 활성화를 위한 특별위원회와 비더비(BtheB) 입점 기업 여성 대표 및 여성 일자리 교육기관 간담회에 참석했다고 밝혔다. 이번 간담회는 디지털 전환과 비대면 소비 확산으로 급성장하는 이커머스 시장 상황에 맞춰, 서울시 뷰티·패션 산업의 핵심 거점인 ‘비더비(BtheB)’ 입점 기업 여성 대표들과 여성 인력 양성 기관의 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에는 이새날 위원장, 김 부위원장을 비롯한 특별위원회 위원들과 다름인터내셔널, 파고라, 바이옵트, 라라레서피, 와이제이에스 등 비더비 입점 패션·뷰티 분야 여성 기업 대표들이 참석했다. 또한 서울경제진흥원 뷰티산업본부장, 서울시 여성가족재단 저출생대응사업실장, 여성능력개발원 원장, 중부여성발전센터 등 교육기관 관계자와 서울시 경제실·여성가족실 공무원 등 20여 명이 머리를 맞댔다. 간담회에서는 여성 창업자들이 현장에서 겪는 마케팅 및 판로 개척의 어려움이 집중적으로 논의됐다. 김 의원은 여성 경제인의 역할을 강조
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하교·하원 돌봄도 강화한다. 올 하반기부터 평일 중 초등학교 저학년이 하교하는 시간대인 오후 1시~오후 3시 20분을 ‘돌봄 특별회차’로 지정해 하교 후 돌봄을 한다. 하원시간대에 아이돌봄사를 이용하기 힘든 문제 해소를 위해 ‘하원특화 전담 아이돌봄사’(2시간 이하 활동)를 올해 250명에서 2030년까지 1000명(누적)으로 확충한다. 3년간 연 960시간 이상 활동 등 국가 표준보다 엄격한 검증을 거친 ‘서울형 아이돌봄사’는 올해 500명을 시작으로 2030년까지 2000명을 키운다.
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서울시가 아이돌봄 인프라 확충을 위해 투입하는 총 예산은?