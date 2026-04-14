‘소방관 2명 순직’…완도 냉동창고 화재 과실 혐의 중국인 구속

이미지 확대 14일 오후 전남 해남군 광주지법 해남지원에서 업무상실화 혐의를 받는 중국인 이주노동자 30대 남성 A씨가 구속 전 피의자 심문을 받은 뒤 나오고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 14일 오후 전남 해남군 광주지법 해남지원에서 업무상실화 혐의를 받는 중국인 이주노동자 30대 남성 A씨가 구속 전 피의자 심문을 받은 뒤 나오고 있다. 뉴시스

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소방대원 2명이 순직한 완도 냉동창고 화재와 관련해 불을 낸 불법체류 외국인 노동자가 구속됐다.전남 완도경찰서는 페인트 제거 작업 과정에서 화기를 사용해 불을 낸 혐의(업무상 실화)로 30대 중국인 작업자 A씨를 구속했다고 14일 밝혔다.광주지방법원 해남지원은 이날 열린 영장실질심사에서 A씨의 도주 우려와 사안의 중대성 등을 고려해 구속영장을 발부했다.A씨는 지난 12일 오전 8시 25분쯤 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 페인트(에폭시) 시공 작업을 하던 중 불을 낸 혐의를 받는다.불이 났다는 신고로 소방대원 7명이 현장으로 출동해 진화 작업을 마쳤고, 이후 내부에서 연기가 나자 재진입했다가 2명이 고립돼 순직했다.당시 A씨는 시공업체 대표 B(60대)씨로부터 지시를 받은 뒤 홀로 작업 중이었는데, 화기인 토치를 사용하면서 주의를 다하지 않아 불이 난 것으로 경찰은 보고 있다.화재 당시 현장에 없었던 B씨도 A씨와 같은 혐의로 입건돼 경찰 조사를 받고 있다.