[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 1일

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쥐
36년생 : 건강이 재산이니 몸을 아껴라.
48년생 : 여유를 잃지 말고 가라.
60년생 : 임기응변이 도움이 되는 때이다.
72년생 : 재물의 흐름을 살피라.
84년생 : 마음가짐이 성패의 열쇠이다.
96년생 : 일이 순조롭게 풀리는 날이다.
소
37년생 : 자녀의 소식이 힘이 되는 날이다.
49년생 : 조용히 지내면 무난한 흐름이다.
61년생 : 들어온 재운을 잘 살려라.
73년생 : 서두르지 말고 차분히 하라.
85년생 : 기쁜 소식이 들려오는 날이다.
97년생 : 가까운 이의 소식이 반갑다.
호랑이
38년생 : 오랜 인연에서 위로를 찾아라.
50년생 : 기복이 있어도 중심을 잡아라.
62년생 : 도움을 받는 기운이 강한 날이다.
74년생 : 조심스러운 행동이 이득이다.
86년생 : 새로운 길을 향해 나아가라.
98년생 : 새 인연이 행운의 실마리이다.
토끼
39년생 : 주변의 신뢰가 두터우니 믿고 맡겨라.
51년생 : 욕심을 줄이고 균형을 잡아라.
63년생 : 매매의 흐름이 유리한 날이다.
75년생 : 얻는 만큼 놓칠 수도 있는 날이다.
87년생 : 금전 거래는 분명히 하라.
99년생 : 노력한 만큼 소득이 따르는 때이다.
용
40년생 : 노력한 세월이 빛을 발하는 때이다.
52년생 : 추진하는 일에 탄력이 붙는다.
64년생 : 작은 기회를 놓치지 말라.
76년생 : 마음먹기 나름인 때이다.
88년생 : 도움을 받아 해결되는 날이다.
00년생 : 금전의 여유가 생기는 흐름이다.
뱀
41년생 : 잔잔히 흐르는 물이 멀리 가느니라.
53년생 : 뜻을 세웠다면 밀고 나가라.
65년생 : 집안의 분위기가 화목한 날이다.
77년생 : 금전의 숨통이 트이는 때이다.
89년생 : 정신을 바짝 차리고 움직이라.
01년생 : 어려움이 와도 크게 흔들림 없다.
말
42년생 : 가족과 함께하는 시간이 복이다.
54년생 : 처음은 막혀도 끝은 풀린다.
66년생 : 마무리를 단단히 짓는 날이다.
78년생 : 조급함을 내려놓고 가라.
90년생 : 작은 소득도 의미가 큰 날이다.
02년생 : 이웃을 도우면 덕이 된다.
양
43년생 : 이름이 빛나는 기운이 감도는 날이다.
55년생 : 귀인의 도움이 든든한 날이다.
67년생 : 생각대로 되니 마음이 편하다.
79년생 : 기다림이 필요한 흐름이다.
91년생 : 무리한 확장은 피하는 편이다.
03년생 : 지출을 줄이고 여유를 지켜라.
원숭이
44년생 : 조용히 안정을 취하는 것이 상책이다.
56년생 : 이동이 성과로 이어지는 날이다.
68년생 : 의심을 거두고 결단하라.
80년생 : 바라던 일이 손에 잡히는 때이다.
92년생 : 자신감이 운을 끌어오는 날이다.
04년생 : 무리한 단정은 피하고 살피라.
닭
45년생 : 남의 일에 참견하면 손해가 따른다.
57년생 : 이득이 따르는 기쁜 날이다.
69년생 : 보람이 손에 남는 하루이다.
81년생 : 배우는 자세가 길을 연다.
93년생 : 조금만 더 노력하라.
05년생 : 순수한 마음을 지켜라.
개
46년생 : 새로운 꿈을 향해 한 발 내디뎌라.
58년생 : 상담과 거래가 성사되는 날이다.
70년생 : 기회를 놓치지 말고 잡아라.
82년생 : 성취가 곧 소득으로 이어진다.
94년생 : 바라던 소식이 이루어지는 때이다.
06년생 : 움직일수록 운이 살아난다.
돼지
47년생 : 고집을 꺾으면 길이 열리는 날이다.
59년생 : 쓸데없는 참견은 삼가라.
71년생 : 담백한 태도가 이득이다.
83년생 : 노력의 보람이 드러나는 날이다.
95년생 : 기쁨이 커지는 흐름이다.
07년생 : 몸의 리듬을 잘 맞추라.
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