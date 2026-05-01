[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 1일

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36년생 : 건강이 재산이니 몸을 아껴라.48년생 : 여유를 잃지 말고 가라.60년생 : 임기응변이 도움이 되는 때이다.72년생 : 재물의 흐름을 살피라.84년생 : 마음가짐이 성패의 열쇠이다.96년생 : 일이 순조롭게 풀리는 날이다.37년생 : 자녀의 소식이 힘이 되는 날이다.49년생 : 조용히 지내면 무난한 흐름이다.61년생 : 들어온 재운을 잘 살려라.73년생 : 서두르지 말고 차분히 하라.85년생 : 기쁜 소식이 들려오는 날이다.97년생 : 가까운 이의 소식이 반갑다.호랑이38년생 : 오랜 인연에서 위로를 찾아라.50년생 : 기복이 있어도 중심을 잡아라.62년생 : 도움을 받는 기운이 강한 날이다.74년생 : 조심스러운 행동이 이득이다.86년생 : 새로운 길을 향해 나아가라.98년생 : 새 인연이 행운의 실마리이다.토끼39년생 : 주변의 신뢰가 두터우니 믿고 맡겨라.51년생 : 욕심을 줄이고 균형을 잡아라.63년생 : 매매의 흐름이 유리한 날이다.75년생 : 얻는 만큼 놓칠 수도 있는 날이다.87년생 : 금전 거래는 분명히 하라.99년생 : 노력한 만큼 소득이 따르는 때이다.40년생 : 노력한 세월이 빛을 발하는 때이다.52년생 : 추진하는 일에 탄력이 붙는다.64년생 : 작은 기회를 놓치지 말라.76년생 : 마음먹기 나름인 때이다.88년생 : 도움을 받아 해결되는 날이다.00년생 : 금전의 여유가 생기는 흐름이다.41년생 : 잔잔히 흐르는 물이 멀리 가느니라.53년생 : 뜻을 세웠다면 밀고 나가라.65년생 : 집안의 분위기가 화목한 날이다.77년생 : 금전의 숨통이 트이는 때이다.89년생 : 정신을 바짝 차리고 움직이라.01년생 : 어려움이 와도 크게 흔들림 없다.42년생 : 가족과 함께하는 시간이 복이다.54년생 : 처음은 막혀도 끝은 풀린다.66년생 : 마무리를 단단히 짓는 날이다.78년생 : 조급함을 내려놓고 가라.90년생 : 작은 소득도 의미가 큰 날이다.02년생 : 이웃을 도우면 덕이 된다.43년생 : 이름이 빛나는 기운이 감도는 날이다.55년생 : 귀인의 도움이 든든한 날이다.67년생 : 생각대로 되니 마음이 편하다.79년생 : 기다림이 필요한 흐름이다.91년생 : 무리한 확장은 피하는 편이다.03년생 : 지출을 줄이고 여유를 지켜라.원숭이44년생 : 조용히 안정을 취하는 것이 상책이다.56년생 : 이동이 성과로 이어지는 날이다.68년생 : 의심을 거두고 결단하라.80년생 : 바라던 일이 손에 잡히는 때이다.92년생 : 자신감이 운을 끌어오는 날이다.04년생 : 무리한 단정은 피하고 살피라.45년생 : 남의 일에 참견하면 손해가 따른다.57년생 : 이득이 따르는 기쁜 날이다.69년생 : 보람이 손에 남는 하루이다.81년생 : 배우는 자세가 길을 연다.93년생 : 조금만 더 노력하라.05년생 : 순수한 마음을 지켜라.46년생 : 새로운 꿈을 향해 한 발 내디뎌라.58년생 : 상담과 거래가 성사되는 날이다.70년생 : 기회를 놓치지 말고 잡아라.82년생 : 성취가 곧 소득으로 이어진다.94년생 : 바라던 소식이 이루어지는 때이다.06년생 : 움직일수록 운이 살아난다.돼지47년생 : 고집을 꺾으면 길이 열리는 날이다.59년생 : 쓸데없는 참견은 삼가라.71년생 : 담백한 태도가 이득이다.83년생 : 노력의 보람이 드러나는 날이다.95년생 : 기쁨이 커지는 흐름이다.07년생 : 몸의 리듬을 잘 맞추라.