[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 1일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 1일

입력 2026-05-01 01:57
수정 2026-05-01 01:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 건강이 재산이니 몸을 아껴라.

48년생 : 여유를 잃지 말고 가라.

60년생 : 임기응변이 도움이 되는 때이다.

72년생 : 재물의 흐름을 살피라.

84년생 : 마음가짐이 성패의 열쇠이다.

96년생 : 일이 순조롭게 풀리는 날이다.



37년생 : 자녀의 소식이 힘이 되는 날이다.

49년생 : 조용히 지내면 무난한 흐름이다.

61년생 : 들어온 재운을 잘 살려라.

73년생 : 서두르지 말고 차분히 하라.

85년생 : 기쁜 소식이 들려오는 날이다.

97년생 : 가까운 이의 소식이 반갑다.

호랑이

38년생 : 오랜 인연에서 위로를 찾아라.

50년생 : 기복이 있어도 중심을 잡아라.

62년생 : 도움을 받는 기운이 강한 날이다.

74년생 : 조심스러운 행동이 이득이다.

86년생 : 새로운 길을 향해 나아가라.

98년생 : 새 인연이 행운의 실마리이다.

토끼

39년생 : 주변의 신뢰가 두터우니 믿고 맡겨라.

51년생 : 욕심을 줄이고 균형을 잡아라.

63년생 : 매매의 흐름이 유리한 날이다.

75년생 : 얻는 만큼 놓칠 수도 있는 날이다.

87년생 : 금전 거래는 분명히 하라.

99년생 : 노력한 만큼 소득이 따르는 때이다.



40년생 : 노력한 세월이 빛을 발하는 때이다.

52년생 : 추진하는 일에 탄력이 붙는다.

64년생 : 작은 기회를 놓치지 말라.

76년생 : 마음먹기 나름인 때이다.

88년생 : 도움을 받아 해결되는 날이다.

00년생 : 금전의 여유가 생기는 흐름이다.



41년생 : 잔잔히 흐르는 물이 멀리 가느니라.

53년생 : 뜻을 세웠다면 밀고 나가라.

65년생 : 집안의 분위기가 화목한 날이다.

77년생 : 금전의 숨통이 트이는 때이다.

89년생 : 정신을 바짝 차리고 움직이라.

01년생 : 어려움이 와도 크게 흔들림 없다.



42년생 : 가족과 함께하는 시간이 복이다.

54년생 : 처음은 막혀도 끝은 풀린다.

66년생 : 마무리를 단단히 짓는 날이다.

78년생 : 조급함을 내려놓고 가라.

90년생 : 작은 소득도 의미가 큰 날이다.

02년생 : 이웃을 도우면 덕이 된다.



43년생 : 이름이 빛나는 기운이 감도는 날이다.

55년생 : 귀인의 도움이 든든한 날이다.

67년생 : 생각대로 되니 마음이 편하다.

79년생 : 기다림이 필요한 흐름이다.

91년생 : 무리한 확장은 피하는 편이다.

03년생 : 지출을 줄이고 여유를 지켜라.

원숭이

44년생 : 조용히 안정을 취하는 것이 상책이다.

56년생 : 이동이 성과로 이어지는 날이다.

68년생 : 의심을 거두고 결단하라.

80년생 : 바라던 일이 손에 잡히는 때이다.

92년생 : 자신감이 운을 끌어오는 날이다.

04년생 : 무리한 단정은 피하고 살피라.



45년생 : 남의 일에 참견하면 손해가 따른다.

57년생 : 이득이 따르는 기쁜 날이다.

69년생 : 보람이 손에 남는 하루이다.

81년생 : 배우는 자세가 길을 연다.

93년생 : 조금만 더 노력하라.

05년생 : 순수한 마음을 지켜라.



46년생 : 새로운 꿈을 향해 한 발 내디뎌라.

58년생 : 상담과 거래가 성사되는 날이다.

70년생 : 기회를 놓치지 말고 잡아라.

82년생 : 성취가 곧 소득으로 이어진다.

94년생 : 바라던 소식이 이루어지는 때이다.

06년생 : 움직일수록 운이 살아난다.

돼지

47년생 : 고집을 꺾으면 길이 열리는 날이다.

59년생 : 쓸데없는 참견은 삼가라.

71년생 : 담백한 태도가 이득이다.

83년생 : 노력의 보람이 드러나는 날이다.

95년생 : 기쁨이 커지는 흐름이다.

07년생 : 몸의 리듬을 잘 맞추라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로