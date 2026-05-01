[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 3일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 3일

입력 2026-05-01 01:58
수정 2026-05-01 01:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 쉬엄쉬엄 가도 목적지엔 닿느니라.

48년생 : 포기하지 말고 밀고 가라.

60년생 : 칭찬이 동력이 되는 날이다.

72년생 : 인정이 따르는 흐름이다.

84년생 : 자중하면 마음이 편한 날이다.

96년생 : 몸과 마음이 안정되는 때이다.



37년생 : 집안에 웃음이 넘치는 기운이다.

49년생 : 형편에 맞게 움직이라.

61년생 : 집안의 경사가 기쁨이다.

73년생 : 이해하며 한발 양보하라.

85년생 : 욕심을 덜면 재물이 따른다.

97년생 : 업무를 신중히 처리하라.

호랑이

38년생 : 뜻을 굳게 하면 아무것도 두렵지 않다.

50년생 : 서두르지 말고 정리하라.

62년생 : 일이 생각보다 쉽게 성사된다.

74년생 : 한 번 더 확인하는 날이다.

86년생 : 금전 다툼을 조심하라.

98년생 : 차분함이 운을 살리는 날이다.

토끼

39년생 : 새로운 일도 마다하지 않으면 길이 열린다.

51년생 : 꼼꼼함이 실수를 막는다.

63년생 : 인내심으로 차분히 하라.

75년생 : 주변 도움을 받으면 되돌아온다.

87년생 : 천천히 가는 것이 이득이다.

99년생 : 먼 일정은 줄이는 편이다.



40년생 : 인정받는 기운이 강하니 당당히 나서라.

52년생 : 재물운과 지출이 함께이다.

64년생 : 망설임이 후회를 부른다.

76년생 : 대화가 갈등을 푸는 열쇠이다.

88년생 : 뜻밖의 도움이 넘치는 날이다.

00년생 : 시비를 만들지 말라.



41년생 : 타인과의 거래는 꼼꼼히 살펴라.

53년생 : 마음의 여유를 가지라.

65년생 : 전화위복의 흐름이 있다.

77년생 : 고집을 내세우지 말라.

89년생 : 활기가 있으니 과감히 하라.

01년생 : 힘들어도 뜻을 지켜라.



42년생 : 경쟁자를 의식하기보다 자기 길을 가라.

54년생 : 결과가 좋아 기분이 밝다.

66년생 : 뜻밖의 기회가 따르는 날이다.

78년생 : 근면이 성공의 바탕이다.

90년생 : 작은 나눔이 큰 이득이다.

02년생 : 새 일을 도모해도 무방하다.



43년생 : 스포츠나 가벼운 산책이 기운을 살린다.

55년생 : 경쟁에서 유리한 흐름이다.

67년생 : 건강이 가장 큰 자산이다.

79년생 : 새로운 일이 기회가 된다.

91년생 : 좋은 결실이 맺히는 날이다.

03년생 : 한 가지에 집중하라.

원숭이

44년생 : 지출이 예상되니 미리 대비하라.

56년생 : 욕심이 화를 부를 수 있다.

68년생 : 흐름이 서서히 풀리는 날이다.

80년생 : 가족과 시간을 나누라.

92년생 : 맡은 일에 충실하라.

04년생 : 낙심 말고 인내하라.



45년생 : 신의를 지키면 복이 절로 따른다.

57년생 : 기다림보다 움직임이 답이다.

69년생 : 지나친 기대는 줄이라.

81년생 : 재물이 서서히 따르는 흐름이다.

93년생 : 새 시도도 괜찮은 날이다.

05년생 : 건강을 조금 더 챙기라.



46년생 : 경거망동하지 않으면 좋은 흐름이 온다.

58년생 : 좋은 흐름이 이어지는 날이다.

70년생 : 마음껏 움직여도 무방하다.

82년생 : 만족이 큰 기쁨이 되는 날이다.

94년생 : 새 시도가 힘이 되는 때이다.

06년생 : 현재 일에 충실하라.

돼지

47년생 : 안정을 취하면 기운이 회복되는 날이다.

59년생 : 양보의 미덕이 이익이다.

71년생 : 일을 꾸미기보다 정리하라.

83년생 : 한 번 더 살피는 날이다.

95년생 : 새 인연이 즐거움을 준다.

07년생 : 주변 말을 새겨들으라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로